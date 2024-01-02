Риски украинской экономики в 2024 году: что сделать, чтобы их снизить

На 2023 год возлагалось много надежд. Некоторые из них, как например восстановление экономики и укрощение инфляции оправдались, но год и принес и немало разочарований. Какие основные вызовы будут стоять перед экономикой страны в новом году и как справиться с ними, рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин . «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Основные риски 2024 года

Главный риск 2024 года — это туман войны. Предугадать последствия влияния войны на экономику с достоверной точностью практически невозможно. Следствием эскалации военных действий может стать дополнительное сокращение производственного потенциала страны и потеря трудовых ресурсов. Это будет разрушать производительные силы экономики и подрывать возможности для ее восстановления.

Внешнеполитические опасности. Снижение объемов и нарушение ритмичности международной поддержки Украины через политические процессы в странах-партнерах может нанести существенный вред как финансовой стабильности, так и обороноспособности страны.

Блокировка транспортных путей для экспорта и импорта. Продолжение блокады грузовых перевозок на западной границе и ограничение морских транспортных путей негативно повлияет на внешнеторговый баланс, что генерирует риски для валютной стабильности.

Техногенные катастрофы. В результате ударов российских оккупантов по объектам критической гражданской инфраструктуры обостряются риски возникновения аварий, что потребует дополнительных расходов бюджетных средств и снижает производительность экономики.

Возможно обострение протестных настроений в обществе в связи с высоким уровнем безработицы, трудностями нахождения достаточных средств к существованию и психологическим сломом значительного количества людей в результате военного положения.

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Задание на 2024 год

Ключевая задача военной экономики — максимально возможная мобилизация материальных, финансовых и человеческих ресурсов.

Следует решить вопрос стабильного и ритмичного финансирования потребностей государственного бюджета. К сожалению, война продолжается, что требует дополнительных финансовых ресурсов. Необходимо максимизировать усилия по привлечению средств из всех возможных источников: внешняя помощь партнеров, налоговые платежи, оптимизация межбюджетных отношений, внутренний долговой рынок, денежная эмиссия НБУ.

А также принять меры по снижению государственных расходов: жесткая расходная политика по неприоритетным целям, реструктуризация государственного долга, административные санкции на финансовом рынке (финансовые репрессии).

Военная экономика — это, прежде всего, экономика государственного спроса и государственных стимулов. Государство должно представить четкую экономическую доктрину для бизнеса, а также быть активным игроком — осуществлять государственные инвестиции в критически важные проекты и финансировать масштабный оборонный заказ.

Экономическая доктрина для бизнеса должна включать три блока: доступ к рынкам сбыта, доступ к трудовым ресурсам, доступ к финансированию.

Доступ к рынкам сбыта должен предусматривать беспрепятственное функционирование логистических путей и каналов сбыта продукции (в т.ч. международных), создание условий для беспошлинной торговли на рынках стран-партнеров, принятие четких планов государственного заказа (включая операции Госрезерва), усовершенствование практик в сфере государственных закупок.

Доступ к трудовым ресурсам должен предусматривать помощь правительства в поиске квалифицированных работников (в т.ч. среди зарубежных мигрантов и украинских беженцев), программы бронирования работников, привлечение незанятых к трудовой деятельности, подготовки и переподготовки кадров, в частности, производственных специальностей.

Доступ к финансированию должен предусматривать возобновление работы банковского сектора как института финансового посредничества, расширение программ кредитной, гарантийной и грантовой поддержки государства, направление международной помощи на восстановление и развитие бизнеса, использование налоговых инструментов стимулирования инвестиций.

Привлеченные в государственный бюджет средства следует рационально использовать в целях выживания страны и обеспечения функционирования военной экономики.

Необходимо усиливать потенциал военного производства. Для этого необходимы целевые программы по расширению государственного оборонного заказа, реализация инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей военного назначения, государственные налоговые и кредитные стимулы для производителей военной продукции всех форм собственности.

Важным аспектом поддержки бизнеса является запуск государственной системы страхования инвестиций от военных рисков с привлечением средств международных доноров.

Отдельный упор государственных стабилизационных программ поддержки бизнеса необходимо делать на проектах создания рабочих мест в сферах локализации производства и импортозамещения. Это позволит не только усилить производственную производительность в экономике, но и снизить перспективные валютные риски.

Продолжение структурных реформ в судебной и правоохранительной системе будет улучшать международный имидж Украины, что будет являться базисом для привлечения дополнительного внешнего частного и официального финансирования, а также будет стимулировать внутренние инвестиции.

Для сохранения общественного консенсуса важно усиливать роль государства в обеспечении социальной справедливости. Введение дифференцированной системы налогообложения доходов, налогообложение богатства — возможные опции усиления перераспределительной роли фискальной политики. Более справедливое распределение доходов экономики способствует более продуктивному их использованию в экономическом обороте страны.

Конструктивное взаимодействие монетарной и фискальной политики особенно важно во время структурных кризисов, когда разрушаются традиционные производственные и финансовые связи экономики. Поэтому правительство и НБУ должны соблюдать единую политику макроэкономической стабилизации, определенную рамочным программным сотрудничеством с МВФ, с учетом аспектов независимости центрального банка, насколько это возможно в условиях военного времени и учитывая рекомендации МВФ по Оценке защитных механизмов НБУ.

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Должен быть сформирован мощный внешний фронт поддержки Украины, роль дипломатических учреждений в разъяснении роли Украины как форпоста мира на планете и недопущение новой волны фашизма в лице русского шовинизма и путинизма. В этом контексте следует более активно привлекать потенциал Всемирного Конгресса Украинцев, украинских общественных организаций за пределами Украины, ученых и студентов, работающих за границей.