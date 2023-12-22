Дешевые автокредиты и депозиты: что предложат банки клиентам в 2024 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 декабря 2023, 8:35 Читати українською

Дешевые автокредиты и депозиты: что предложат банки клиентам в 2024 году

Как будет чувствовать себя банковский сектор в следующем году, на что рассчитывать миллионам клиентов? — на эти вопросы в своей колонке отвечает Сергей Мамедов, глава правления Глобус банка.

Как будет чувствовать себя банковский сектор в следующем году, на что рассчитывать миллионам клиентов? – на эти вопросы в своей колонке отвечает Сергей Мамедов, глава правления Глобус банка.

Что повлияет на развитие банковского сектора в 2024 году

В следующем году для экономики страны очень важной будет своевременная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Ведь расходы в принятом на 2024 год бюджете составят почти 3,4 трлн грн, а ожидаемые доходы почти в два раза меньше — 1,77 трлн.

Ожидаемые международные средства в размере почти $41 млрд, а это более 1,5 трлн грн, будут, скорее всего, направлены на покрытие огромных военных и социальных расходов.
Кроме того, уже сейчас следует позаботиться о стратегии экономического развития страны на 2025-й и последующие годы. Ведь международное финансовое «донорство» первых двух лет войны в дальнейшем будет ожидаемо сокращаться.

Если же говорить об общих факторах, которые будут формировать рынок банковских услуг, то можно выделить следующие:

  1. Темпы экономического роста, развитие большинства отраслей экономики (по прогнозу, в следующем году рост ВВП может составить более 4,5%, что почти на 1% больше темпов 2023 года);
  2. Развитие экспорта (действие нового «зернового коридора», отсутствие преград на пунктах автомобильного пересечения границы, расширение «линейки» экспортируемой продукции и т. п.);
  3. Минимизация инфляции (по прогнозам, в 2024 году она может составить 9,7%);
  4. Системная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых институтов (согласно принятому государственному бюджету, в следующем году Украина рассчитывает получить $41 млрд);
  5. Стабильная ситуация на валютном рынке: дальнейшая либерализация рынка с возвратом к плавающему курсу валют; формирование курса на основе реальных экономических показателей при минимальном ажиотажном давлении на курс;
  6. Активное развитие государственных льготных кредитных программ и совместных программ с органами местной власти по частичному возмещению кредитов (в частности, это программы по кредитованию малого и среднего бизнеса «5−7−9», для средних и малых предприятий — «Доступный факторинг», и энергомодернизации домов «Энергодом»);
  7. События на фронте и уровень получаемой военно-технической помощи от западных стран, развитие собственного ВПК, финансовое обеспечение ВСУ, постепенные достижения по освобождению украинских территорий;
  8. Последствия войны: объемы причиненного вреда, противодействие враждебным намерениям разрушить энергетическую и экономическую сферы (наряду с этим — разработка и постепенное внедрение планов по восстановлению страны);
  9. Стратегия реформ, направленных на преодоление коррупции, развитие гражданского общества, развитие и восстановление экономики — максимальное приближение к стандартам Европейского Союза, а также привлечение мощных инвестиций в восстановление страны («прозрачность» действий власти, избегание политических споров и «интриг», «борьбы за рейтинги» и т. п.);
  10. Психологическая устойчивость граждан и бизнеса к новым вызовам войны (отсутствие паники, ажиотажа, способность объединяться ради стратегической цели — победы в войне).

В следующем году для комбанков задачей-минимум станет удержание положительной динамики развития основных кредитных и депозитных продуктов, а также усиление киберзащиты и усовершенствование банковского сервиса.

Читайте также: Инфляция идет на спад: какие решения будет принимать НБУ по курсу

Сократятся ли ставки по кредитам и депозитам

В 2024 году, по оптимистическому сценарию, условия по большинству кредитных программ могут существенно улучшиться. При понижении учетной ставки еще на 2−4 п.п. (до 14−12%) стоимость кредитов для граждан снизится.

По предварительным оценкам, в зависимости от вида кредита и первого взноса по нему, ставки могут сократиться в среднем на 3−4%. Главным образом, это касается потребительских и автокредитов, а также совместных ипотечных программ комбанков с девелоперами для покупки жилья на стадии строительства.

Соответствующая коррекция также будет наблюдаться по депозитным ставкам: по нашим оценкам, доход по гривневым вкладам может снизиться от 2% до 3%, однако, в условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться наиболее привлекательным способом для большинства граждан не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения.

Банковский сервис в 2024 году

Что касается развития основных банковских услуг в 2024 году, то, на мой взгляд, следует акцентировать внимание на нескольких важных направлениях, а именно:

  1. Внедрение новых и усовершенствование действующих систем защиты персональных данных и защиты от кибератак;
  2. Дальнейшая диджитализация основных банковских операций от самых простых до самых сложных (например, возможность оформления ипотечного кредита в телефонном приложении) и доступность современных технологий как можно большему количеству граждан;
  3. Постепенное внедрение частей искусственного интеллекта в операционную систему банков;
  4. «Энергонезависимость» на случай сложных условий, связанных с перебоями в энергоснабжении (участие в сети Power Banking);
  5. Совершенствование систем финансового мониторинга и максимальная прозрачность деятельности финучреждения: репутационная «чистота» и открытость.

Несмотря на некую неопределенность и риски, связанные с войной, в 2024 году украинская банковская система будет совершенствоваться, ориентируясь на передовые и кое в чем «авангардные», «революционные» технические нововведения. Кроме того, вполне возможно усиление конкуренции между финучреждениями за клиента, именно благодаря инновационным решениям, работе над совершенствованием механизмов быстрого и эффективного обслуживания клиентов.

Читайте также: НБУ прогнозирует в 2024 году инфляцию 9,8%: что это значит для курса гривны

Гривна/доллар: как будет чувствовать себя валютный рынок

В течение текущего года НБУ удалось не только усмирить ажиотажные вспышки спроса на валюту, но и внедрить эффективную стратегию к дальнейшей либерализации валютного рынка, соответствующую 4-летней программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Среди основных достижений:

  1. Введение «конвертационных депозитов», которые в нужное время не только привлекли большой объем гривневой наличности, но и на 30% снизили спрос на наличном рынке;
  2. Отмена фиксированного курса валют и создание условий для свободного курсообразования на межбанке;
  3. Постепенная отмена всех валютных ограничений для финансовых учреждений и постепенное «объединение» банковского и курса обменных пунктов в единый курс на наличном рынке;
  4. Введение режима «управляемой гибкости» на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением;
  5. Существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

Ожидается, что в 2024 году НБУ будет реализовывать взвешенную и эффективную политику, направленную на соответствие валютных курсов объективным экономическим обстоятельствам. На межбанковском рынке, хотя и с определенными оговорками, действует свободное курсообразование.

То есть курс регулируется главным экономическим фактором — соотношением спроса и предложения. А создание основы для «единого» курса на наличном рынке и сокращения разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации.

Именно свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны.

Автор:
Мамедов Сергей
Председатель правления Мамедов Сергей
Банк "Глобус"
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами