Дешевые автокредиты и депозиты: что предложат банки клиентам в 2024 году

Как будет чувствовать себя банковский сектор в следующем году, на что рассчитывать миллионам клиентов? — на эти вопросы в своей колонке отвечает Сергей Мамедов, глава правления Глобус банка .

Что повлияет на развитие банковского сектора в 2024 году

В следующем году для экономики страны очень важной будет своевременная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Ведь расходы в принятом на 2024 год бюджете составят почти 3,4 трлн грн, а ожидаемые доходы почти в два раза меньше — 1,77 трлн.

Ожидаемые международные средства в размере почти $41 млрд, а это более 1,5 трлн грн, будут, скорее всего, направлены на покрытие огромных военных и социальных расходов.

Кроме того, уже сейчас следует позаботиться о стратегии экономического развития страны на 2025-й и последующие годы. Ведь международное финансовое «донорство» первых двух лет войны в дальнейшем будет ожидаемо сокращаться.

Если же говорить об общих факторах, которые будут формировать рынок банковских услуг, то можно выделить следующие:

Темпы экономического роста, развитие большинства отраслей экономики (по прогнозу, в следующем году рост ВВП может составить более 4,5%, что почти на 1% больше темпов 2023 года); Развитие экспорта (действие нового «зернового коридора», отсутствие преград на пунктах автомобильного пересечения границы, расширение «линейки» экспортируемой продукции и т. п. ); Минимизация инфляции (по прогнозам, в 2024 году она может составить 9,7%); Системная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых институтов (согласно принятому государственному бюджету, в следующем году Украина рассчитывает получить $41 млрд); Стабильная ситуация на валютном рынке: дальнейшая либерализация рынка с возвратом к плавающему курсу валют; формирование курса на основе реальных экономических показателей при минимальном ажиотажном давлении на курс; Активное развитие государственных льготных кредитных программ и совместных программ с органами местной власти по частичному возмещению кредитов (в частности, это программы по кредитованию малого и среднего бизнеса «5−7−9», для средних и малых предприятий — «Доступный факторинг», и энергомодернизации домов «Энергодом»); События на фронте и уровень получаемой военно-технической помощи от западных стран, развитие собственного ВПК, финансовое обеспечение ВСУ, постепенные достижения по освобождению украинских территорий; Последствия войны: объемы причиненного вреда, противодействие враждебным намерениям разрушить энергетическую и экономическую сферы (наряду с этим — разработка и постепенное внедрение планов по восстановлению страны); Стратегия реформ, направленных на преодоление коррупции, развитие гражданского общества, развитие и восстановление экономики — максимальное приближение к стандартам Европейского Союза, а также привлечение мощных инвестиций в восстановление страны («прозрачность» действий власти, избегание политических споров и «интриг», «борьбы за рейтинги» и т. п. ); Психологическая устойчивость граждан и бизнеса к новым вызовам войны (отсутствие паники, ажиотажа, способность объединяться ради стратегической цели — победы в войне).

В следующем году для комбанков задачей-минимум станет удержание положительной динамики развития основных кредитных и депозитных продуктов, а также усиление киберзащиты и усовершенствование банковского сервиса.

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Сократятся ли ставки по кредитам и депозитам

В 2024 году, по оптимистическому сценарию, условия по большинству кредитных программ могут существенно улучшиться. При понижении учетной ставки еще на 2−4 п.п. (до 14−12%) стоимость кредитов для граждан снизится.

По предварительным оценкам, в зависимости от вида кредита и первого взноса по нему, ставки могут сократиться в среднем на 3−4%. Главным образом, это касается потребительских и автокредитов, а также совместных ипотечных программ комбанков с девелоперами для покупки жилья на стадии строительства.

Соответствующая коррекция также будет наблюдаться по депозитным ставкам: по нашим оценкам, доход по гривневым вкладам может снизиться от 2% до 3%, однако, в условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться наиболее привлекательным способом для большинства граждан не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения.

Банковский сервис в 2024 году

Что касается развития основных банковских услуг в 2024 году, то, на мой взгляд, следует акцентировать внимание на нескольких важных направлениях, а именно:

Внедрение новых и усовершенствование действующих систем защиты персональных данных и защиты от кибератак; Дальнейшая диджитализация основных банковских операций от самых простых до самых сложных (например, возможность оформления ипотечного кредита в телефонном приложении) и доступность современных технологий как можно большему количеству граждан; Постепенное внедрение частей искусственного интеллекта в операционную систему банков; «Энергонезависимость» на случай сложных условий, связанных с перебоями в энергоснабжении (участие в сети Power Banking); Совершенствование систем финансового мониторинга и максимальная прозрачность деятельности финучреждения: репутационная «чистота» и открытость.

Несмотря на некую неопределенность и риски, связанные с войной, в 2024 году украинская банковская система будет совершенствоваться, ориентируясь на передовые и кое в чем «авангардные», «революционные» технические нововведения. Кроме того, вполне возможно усиление конкуренции между финучреждениями за клиента, именно благодаря инновационным решениям, работе над совершенствованием механизмов быстрого и эффективного обслуживания клиентов.

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Гривна/доллар: как будет чувствовать себя валютный рынок

В течение текущего года НБУ удалось не только усмирить ажиотажные вспышки спроса на валюту, но и внедрить эффективную стратегию к дальнейшей либерализации валютного рынка, соответствующую 4-летней программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Среди основных достижений:

Введение «конвертационных депозитов», которые в нужное время не только привлекли большой объем гривневой наличности, но и на 30% снизили спрос на наличном рынке; Отмена фиксированного курса валют и создание условий для свободного курсообразования на межбанке; Постепенная отмена всех валютных ограничений для финансовых учреждений и постепенное «объединение» банковского и курса обменных пунктов в единый курс на наличном рынке; Введение режима «управляемой гибкости» на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением; Существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

Ожидается, что в 2024 году НБУ будет реализовывать взвешенную и эффективную политику, направленную на соответствие валютных курсов объективным экономическим обстоятельствам. На межбанковском рынке, хотя и с определенными оговорками, действует свободное курсообразование.

То есть курс регулируется главным экономическим фактором — соотношением спроса и предложения. А создание основы для «единого» курса на наличном рынке и сокращения разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации.

Именно свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны.