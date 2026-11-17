Блокировка счета, запрос «подтвердить экономический смысл операций», внезапный отказ банка в обслуживании — с этим все чаще сталкиваются предприниматели, которые продают товары онлайн с оплатой при получении. Особенно уязвимы бренды, работающие через несколько ФОП. На что обращают внимание банки и платежные учреждения и как заранее подготовиться к проверкам, «Минфину» рассказала адвокат по корпоративному и хозяйственному праву ЮК «Проктор» Ирина Судейкина.

Откуда повышенное внимание

Модель «один бренд — несколько ФОП» в украинской онлайн-торговле, в частности в сегменте одежды, давно стала привычной. Предприниматели распределяют между собой производство, склад, продажи, рекламу, а заодно остаются в пределах лимитов дохода для упрощенной системы налогообложения. Бизнес-логика здесь понятна. Однако банк видит другую картину: несколько счетов, один сайт, одни и те же отправители посылок и тысячи мелких поступлений от физических лиц.

Закон Украины от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» обязывает субъектов первичного финансового мониторинга проводить надлежащую проверку клиентов (ст. 11), в частности выяснять суть и цель финансовых операций. Для банков эти требования детализированы в Положении об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденном постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 № 65. Если клиент не предоставляет запрашиваемых документов или пояснений, банк имеет право отказать в проведении операции или вообще прекратить деловые отношения (ст. 15 Закона).

При наложенном платеже ситуацию усложняет появление еще одного звена. Деньги покупателя сначала поступают в платежное учреждение, сотрудничающее с почтовым оператором (самый известный пример — NovaPay в связке с «Новой почтой»), и только после этого зачисляются на счет ФОП. То есть операцию анализируют как минимум дважды: учреждение, осуществляющее перевод, и банк, в котором открыт счет предпринимателя. Каждый из них может задать свои вопросы.

На что реагируют комплаенс-подразделения

Из практики сопровождения таких клиентов можно выделить три ситуации, которые чаще всего становятся поводом для запросов и ограничений.

Обороты не соответствуют профилю клиента. Банк сравнивает фактические поступления с заявленными видами деятельности, предыдущими оборотами и показателями, характерными для предпринимателей в этом сегменте. Резкий рост выручки от наложенных платежей без документов, объясняющих происхождение товара и его остатки, воспринимается как сигнал. Банк может заподозрить искусственное дробление бизнеса или использование счета для транзита средств третьих лиц. То же касается и «новосозданных» ФОП со значительным ростом выручки за короткий срок.

Плательщик в выписке — не покупатель. На счет ФОП деньги поступают не от клиентов магазина, а от платежного учреждения, одним платежом за десятки или сотни отправлений. Сам по себе такой платеж не дает пояснений. Банк ожидает, что предприниматель сможет сопоставить его с конкретными продажами: реестром переводов, номерами экспресс-накладных, фискальными чеками — и предоставить соответствующие подтверждения.

Несколько ФОП под одним брендом. Общий сайт, торговая марка, склад и менеджеры выглядят как признаки одной бизнес-модели, искусственно разделенной между несколькими лицами. Для банка это вопрос финмониторинга, для налогового органа — потенциальный аргумент в пользу дробления и доначислений. Поэтому разграничение между ФОП должно быть не формальным, а подтвержденным документами и фактическими действиями каждого из них.

Что стоит сделать заранее

Привести в порядок первичные документы. Минимальный набор: договоры с производителями и поставщиками, расходные накладные, акты, документы о перемещении товара, экспресс-накладные, реестры переводов от платежного учреждения, а также фискальные чеки ПРРО в случаях, когда их выдача обязательна. Эти документы должны быть доступны быстро, а не собираться после получения запроса. Именно они становятся основой ответа банку.

Юридически разграничить ФОП. Если товары одного бренда продают несколько предпринимателей, отношения между ними следует оформить договорами: поставки, комиссии, дистрибуции или оказания услуг — в зависимости от реальной схемы. Отдельно стоит урегулировать использование торговой марки — это может быть лицензионный договор с ее владельцем. Каждый ФОП должен вести собственный учет товара, иметь отдельный кабинет у почтового оператора, а в публичной оферте на сайте должно быть четко указано, кто именно является продавцом. Тогда поступления на каждый счет можно объяснить, не ссылаясь на «общий бизнес».

Отвечать на запрос банка полно и вовремя. Запрос об экономическом смысле операций нельзя игнорировать или отвечать на него несколькими скан-копиями без пояснений. Хорошо работает сопроводительное письмо, в котором кратко описаны модель бизнеса, цепочка движения товара и средств, а документы сгруппированы в соответствии с вопросами банка. Если банк все же ограничил обслуживание, решение можно обжаловать: письменно обратиться в сам банк с требованием обосновать свои действия, подать жалобу в Национальный банк Украины, а при необходимости — обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Вместо вывода

Наложенный платеж остается удобным инструментом для онлайн-торговли, однако вместе с ростом объемов значительно растет и внимание к нему со стороны банков и контролирующих органов. Предпринимателям, работающим через несколько ФОП, стоит исходить из того, что запрос от банка — вопрос времени. Готовый пакет документов и продуманная договорная структура позволяют пройти такую проверку без блокировки счетов и одновременно снижают налоговые риски.