Бесплатный ИИ от Google: почему за него заплатят покупатели

Пользователи привыкают к мгновенным подсказкам искусственного интеллекта Google, оставляя без трафика платформы вроде Reddit и Chegg. Однако у этого бесплатного удобства есть своя цена. Бизнесу, который раньше получал клиентов из органического поиска, теперь придется тратить миллионы на платную рекламу. «Минфин» разобрался, почему старые бизнес-модели ломаются на глазах, скольких миллиардов это уже стоило инвесторам Alphabet и как расходы компаний на привлечение клиентов в итоге лягут на плечи обычных потребителей.

Почему Reddit уже недостаточно хорошей прибыли

29 октября Reddit было чем порадовать акционеров: за третий квартал платформа увеличила выручку на 53 %, до $895 млн, а чистая прибыль достигла $283 млн. Однако во время объявления этих сильных результатов глава компании Стив Хаффман озвучил проблему, которая мгновенно их затмила. Оказалось, что переходов из Google становилось все меньше, хотя поисковик продолжал активно собирать публикации платформы для собственных ответов.

По словам Хаффмана, в течение октября поисковый трафик сокращался в среднем более чем на миллион переходов еженедельно. Если эта тенденция сохранится, количество ежедневных активных пользователей в четвертом квартале может упасть на двузначный процент. Реакция рынка не заставила себя ждать, и уже на следующих торгах акции Reddit обвалились примерно на 29 %.

Чтобы понять такой пессимизм инвесторов, достаточно проследить путь обычного посетителя. Раньше человек искал отзыв о ноутбуке, попадал в обсуждение на Reddit, читал несколько веток и часто оставался на платформе. Площадка получала возможность показать ему рекламу, а затем превратить случайного гостя в постоянного участника. Когда же поисковик сам пересказывает суть обсуждения, этот путь обрывается.

Если привлекать тех же людей придется через платное продвижение, маркетинговые расходы Reddit неизбежно вырастут. Именно поэтому инвесторы начали переоценивать будущие доходы компании заранее, еще до того, как потеря аудитории отразится в отчетах о прибыли.

Что происходит, когда ответ больше не продается

Пока Reddit пытается удержать поток новых посетителей, образовательная платформа Chegg уже наглядно демонстрирует, как изменение привычек аудитории бьет по выручке. Годами компания строила бизнес на продаже подписок с доступом к готовым решениям и объяснениям учебных заданий, но появление бесплатных чат-ботов позволило студентам получать ту же помощь без каких-либо затрат.

В свежем квартальном отчете руководство Chegg напрямую связывает стремительное распространение генеративного ИИ с сокращением трафика и оттоком подписчиков. Опубликованные 3 ноября финансовые результаты показали падение общей выручки за третий квартал сразу на 40 %, до $46,5 млн. Чтобы адаптироваться к новым реалиям, компания вынуждена полностью перестраивать бизнес и делать ставку на сервисы для поиска стажировок, развития профессиональных навыков и дальнейшего трудоустройства.

Студенты по-прежнему нуждаются в подсказках во время учебы, однако ту работу, за которую раньше платили Chegg, теперь бесплатно выполняют языковые модели (которые сами обучаются, в частности, на созданных людьми учебных материалах). То есть сама база знаний не утратила своей пользы, но владение ею больше не гарантирует компании стабильных денежных поступлений.

Под аналогичным ударом оказываются и медиапроекты, которые зарабатывают на финансовых сравнениях, обзорах техники или туристических подборках. Когда пользователь получает исчерпывающий ответ непосредственно на странице поисковика, он не переходит на сайт издателя, не видит размещенных там баннеров и не нажимает на партнерские ссылки, которые приносят авторам комиссию. В этой новой схеме интернет-магазин все равно может продать свой товар, а Google успешно заработает на показе рекламы. Однако деньги, которые раньше справедливо распределялись между всеми участниками цепочки, теперь просто проходят мимо создателей оригинального контента.

Почему Google тоже приходится платить

На первый взгляд может показаться, что в этой новой экосистеме есть очевидный победитель: сам Google замыкает внимание аудитории и рекламные бюджеты на себе. Однако удерживать пользователя внутри собственной экосистемы тоже стоит огромных денег, ведь генерация мгновенных ответов требует сверхмощной вычислительной инфраструктуры. При этом медлить с внедрением ИИ компания не может, иначе люди окончательно привыкнут обращаться к ChatGPT или другим сторонним помощникам, и тогда поисковик рискует потерять даже саму возможность показать им рекламу.

Настоящий масштаб этой вынужденной перестройки хорошо виден в отчете материнской компании Alphabet за третий квартал. Основная деятельность принесла техногиганту $42,3 млрд денежных поступлений, тогда как расходы на приобретение имущества и оборудования достигли $51,4 млрд. В результате после покрытия капитальных затрат свободный денежный поток компании ушел в минус и составил −$9,1 млрд.

Конечно, корпорация остается прибыльной, а построенная инфраструктура параллельно обслуживает ее облачный бизнес и другие сервисы. Однако колоссальные средства уже заморожены в серверах и дата-центрах, которые должны окупиться лишь в будущем. Пока этого не произошло, эти деньги недоступны для других перспективных инвестиций, обратного выкупа акций или дивидендных выплат владельцам.

Даже то, что поисковая выручка компании за квартал выросла на 12 %, примерно до $63,3 млрд, не развеяло сомнений рынка в окупаемости столь дорогого перехода. После публикации квартального отчета Alphabet потеряла около $500 млрд рыночной капитализации. Физически эти деньги не исчезли с банковских счетов компании, но существенно подешевели доли, которыми владеют ее инвесторы.

Чтобы окупить инвестиции, Google уже активно интегрирует рекламу в новые форматы AI Mode и AI Overviews, рассчитывая монетизировать сам процесс диалога с пользователем. Логика проста: если человек после консультации с ИИ-помощником покупает товар, у рекламодателя есть веская причина платить за такое взаимодействие. Однако инвесторам еще предстоит увидеть на практике, смогут ли эти новые рекламные доходы полностью оправдать десятки миллиардов долларов капитальных затрат.

Не повторит ли Google судьбу Kodak: два сценария технологического перелома

Похожий структурный кризис когда-то пережил рынок фотографии. Когда появились цифровые камеры, люди не перестали снимать, однако у них отпала необходимость каждый раз покупать новую пленку и оплачивать ее проявку. Именно этот регулярный спрос десятилетиями приносил гигантам индустрии высокую прибыль, поэтому его исчезновение сломало привычную систему заработка.

Эта перемена ударила прежде всего по лидерам, и Kodak часто приводят как пример компании, которая сама изобрела цифровую камеру, но якобы спрятала ее в ящик, чтобы не навредить пленочному бизнесу. На самом деле корпорация активно выпускала цифровые аппараты, однако это не спасло ее от банкротства в 2012 году. Одна из ключевых проблем заключалась в том, что умение создать новый технологический продукт не обеспечило прибыли, которую раньше давала постоянная продажа пленки.

В то же время другой гигант этого рынка, Fujifilm, столкнулся с теми же вызовами, но сделал ставку на диверсификацию. Осознав, что пленочное направление больше не будет кормить бизнес как прежде, компания переосмыслила собственные технологические наработки и перенаправила ресурсы в медицину и материалы для электроники. Результаты этой переориентации видны и сегодня: в отчете от 9 ноября 2026 года японская корпорация называет медицинские системы и полупроводниковые материалы среди главных факторов, благодаря которым ожидает рекордной годовой выручки.

История этих двух конкурентов показывает, что сама по себе трансформация рынка еще не определяет судьбу его участников, но заставляет искать новые источники прибыли взамен исчезающих. У Alphabet уже есть мощный облачный бизнес, а Reddit располагает живыми сообществами, куда пользователи приходят напрямую. Поэтому главный вопрос для инвесторов сейчас заключается в том, помогут ли эти преимущества компенсировать возможные потери от изменения привычек аудитории, если старые механизмы монетизации перестанут работать в полную силу.

Кому в итоге придет счет

Часть денег Google уже пытается возвращать поставщикам информации через прямые лицензионные соглашения. В октябре компания сообщила, что ее пилотная программа News AI охватывает более 400 изданий, которым платят за использование их материалов в новых ИИ-функциях. Однако участие в такой инициативе еще не гарантирует медиа финансовой безопасности, ведь фиксированные выплаты от поисковика вряд ли способны полноценно заменить рекламные и партнерские доходы от потерянной аудитории.

Для обычного предпринимателя, который получает клиентов из поиска, эта трансформация становится серьезным поводом пересмотреть свою зависимость от органического трафика. Когда бесплатных переходов становится меньше, бизнесу приходится компенсировать их платной рекламой, что неизбежно повышает стоимость привлечения каждого нового покупателя. Если компания решит не менять ценники на свои товары или услуги, эта разница напрямую съест ее прибыль. Если же бизнес попытается заложить маркетинговые расходы в стоимость продукта, то за удобство мгновенных ответов в поисковике в итоге заплатит сам потребитель.

Владельцам капитала в этих условиях также придется изменить подход и внимательнее следить за реальной экономикой компаний, в частности за стоимостью привлечения клиента, уровнем удержания подписчиков и объемом свободных средств, которые остаются после масштабных инвестиций. Само по себе рекордное количество пользователей ИИ-помощников еще не доказывает, что акционеры смогут на этом стабильно зарабатывать.

В конце концов, люди продолжили фотографировать и после упадка пленочной индустрии, а студенты не перестали учиться, отказавшись от подписки Chegg. Спрос на качественную информацию тоже никуда не исчезнет. Главная интрига ближайших лет заключается лишь в том, кому именно удастся ее монетизировать, когда между автором контента и его потребителем все чаще будет стоять Google.