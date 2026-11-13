Доллар может начать дешеветь уже весной: три сценария для валютного рынка на 2027 год

Американский доллар может оставаться сильным еще несколько месяцев из-за устойчивости экономики США, высокой инфляции и жесткой политики Федеральной резервной системы. Однако весной 2027 года ситуация на валютном рынке может измениться. В своей авторской колонке для ING THINK Крис Тернер, руководитель глобальных рыночных исследований ING, рассматривает три сценария развития событий от постепенного ослабления доллара до неожиданных последствий кризиса искусственного интеллекта.

Американский доллар может оставаться сильным еще несколько месяцев

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Сценарий первый: доллар будет оставаться сильным до весны

Базовый прогноз ING предполагает, что в ближайшие месяцы американская валюта сохранит прочные позиции.

Оснований для этого несколько. Экономика США продолжает показывать устойчивость, инфляция превосходит 3%, а Федеральная резервная система может сохранять жесткую монетарную политику. В таких условиях инвесторы не спешат отказываться от долларовых активов.

В то же время, евро испытывает дополнительное давление из-за политической неопределенности во Франции накануне выборов в апреле 2027 года.

Поэтому в ближайшие четыре-пять месяцев ING ожидает колебания валютной пары EUR/USD в диапазоне 1,10−1,15 доллара за евро .

Однако весной ситуация может измениться. Во втором квартале 2027 года аналитики ожидают ослабления инфляционного давления в США, в частности, благодаря исчезновению эффекта предварительного подорожания энергоносителей с годовых показателей.

Если инфляция вернется к целевому уровню ФРС в 2%, то рыночные процентные ставки могут снизиться. Это ослабит одну из главных причин привлекательности доллара.

По базовому сценарию ING курс евро может постепенно возрасти до $1,18 в конце 2027 года .

Сценарий второй: обвал рынка искусственного интеллекта

Одним из самых больших рисков для доллара аналитики называют возможную коррекцию на рынке искусственного интеллекта.

Инвестиционный бум вокруг ИИ стал важнейшим фактором роста американского фондового рынка и поддержки экономики США.

Однако, если ожидания инвесторов не оправдаются, масштабное падение стоимости технологических компаний способно повлиять и на валютные рынки.

Тернер обращает внимание на оценку Международного валютного фонда: при таком сценарии доллар потенциально может потерять около 6% стоимости.

При этом реакция рынка не обязательно будет однозначной.

На начальном этапе финансовых потрясений доллар может даже подорожать, если инвесторы начнут искать ликвидность и безопасные активы.

Однако впоследствии Федеральная резервная система, вероятно, будет вынуждена поддержать финансовую систему и понизить ставки. Это создаст предпосылки для ослабления американской валюты.

Следовательно, кризис технологического сектора не гарантирует немедленного падения доллара, но может изменить его среднесрочные перспективы.

Сценарий третий: другие экономики начнут расти быстрее ожиданий

Еще один возможный сценарий предполагает, что доллар потеряет часть своей привлекательности не из-за ухудшения ситуации в США, а благодаря более сильным результатам других экономик.

В первую очередь речь идет о Европе.

Если экономика еврозоны продемонстрирует устойчивость, несмотря на высокие энергетические затраты и политические риски, инвесторы могут активнее вкладывать средства в европейские активы.

Дополнительным фактором станет уменьшение неопределенности вокруг французской бюджетной политики после выборов.

При таком развитии событий евро может получить более сильную поддержку, чем предполагает базовый прогноз.

Другой потенциальный конкурент доллара — японская иена.

Аналитики ING обращают внимание на развитие технологического производства в Азии. Рост спроса на полупроводники поддерживает не только производителей микросхем, но и компании, снабжающие необходимое оборудование и материалы.

Япония занимает важное место в этой производственной цепочке.

Если экономический рост страны превысит ожидания, Банк Японии может проводить более жесткую монетарную политику. Это, в свою очередь, способно укрепить иену по отношению к доллару.

Что означают эти прогнозы для валютного рынка

У трех сценариев ING есть общая особенность: нынешняя сила американской валюты не обязательно сохранится в течение всего 2027 года.

По базовому прогнозу доллар начнет постепенно слабеть после снижения инфляции и ставок в США. Альтернативные сценарии подразумевают более резкие изменения, связанные с технологическим сектором или неожиданным ускорением экономического роста за пределами США.

В то же время важно учитывать, что прогноз EUR/USD отражает соотношение двух мировых валют. Он не является прямым прогнозом курса доллара по отношению к гривне, который зависит также от внутренних факторов и политики Национального банка Украины.

Справка об авторе

Крис Тернер (Chris Turner) — руководитель глобальных рыночных исследований (Global Head of Markets) и региональный руководитель исследований Великобритании, Центральной и Восточной Европы в ING.

Вместе со своей командой он разрабатывает краткосрочные и среднесрочные валютные прогнозы для корпоративных и институциональных клиентов банка.

Присоединился к ING в 2005 году. До этого был старшим партнером и руководителем валютных исследований в консалтинговой компании IDEAglobal, специализировавшейся на независимой аналитике для инвестиционных банков, хедж-фондов и центральных банков.

Имеет степень бакалавра экономики и бухгалтерского учета Бристольского университета.

Материал подготовлен как редакционно адаптированное изложение авторской аналитики ING.