В россии планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, которые массово использовались еще в советское время. Их предлагают сделать одним из основных каналов экстренного оповещения населения на случай отключения электроэнергии, мобильной связи и интернета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи россии.
рф готовится к полному отключению света и мобильной связи
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Что известно
В документе отмечается, что из-за высокой вероятности длительного сохранения геополитической напряженности россии необходимо поддерживать системы связи, не зависящие от местного электроснабжения.
Инициатором включения соответствующих мер в стратегию стало АО «российские сети вещания и оповещения» (РСВО). В российском Минцифре сообщили, что около 70% населения страны проживает в многоквартирных домах, где могут использоваться такие системы.
Почему возвращают проводное радио
Главным преимуществом старой технологии в российском ведомстве называют возможность передавать сообщения даже при отсутствии электроэнергии в домах.
В отличие от мобильного телефона или обычного радиоприемника, проводная радиоточка может получать питание непосредственно через линию, по которой передается сигнал.
Среди других преимуществ называют стойкость к электромагнитным помехам, защищенность от кибератак и сравнительно невысокую стоимость развертывания.
Впрочем, такая система тоже имеет ограничения. Ее работа зависит от состояния центрального радиоузла и резервного питания. Если оборудование оператора обесточено, сигнал в квартиру не будет поступать.
В настоящее время сети проводного вещания сохранены и модернизированы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В других регионах их абонентская база в течение десятилетий сокращалась.
По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, оператор РСВО заявляет о потенциальном охвате территорий, где проживают и работают более 20 млн человек. Однако еще десять лет назад реальное количество абонентов проводного радио составило всего 3,1 млн. С тех пор оно, вероятно, еще сократилось.
Что на самом деле происходит
россия действительно готовит инфраструктуру к сценариям масштабных нарушений связи и электроснабжения. Но это еще не значит, что она планирует намеренно отключить все или ожидает неизбежного общенационального блекаута.
российское Минцифры подготовило изменения в Стратегии развития отрасли связи. В них предлагается сохранить и развивать сети проводного радио — те же советские радиоточки, которые устанавливали в квартирах.
Причем речь идет не столько о радиовещании, сколько о системе экстренного оповещения населения.
В документах названы три преимущества:
- Работа без местного электроснабжения при условии, что центральный радиоузел имеет питание.
- Независимость от мобильного Интернета и сотовых сетей.
- Устойчивость к кибератакам и части внешних электромагнитных воздействий.
Особенно интересна формулировка российского министерства: необходимость такой инфраструктуры объясняют вероятностью длительного сохранения напряженной геополитической ситуации.
То есть, они официально закладывают в стратегическое планирование сценарий, при котором обычные современные каналы связи могут быть недоступны.
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