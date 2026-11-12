рф готовится к полному отключению света и мобильной связи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2026, 12:02 Читати українською

рф готовится к полному отключению света и мобильной связи

В россии планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, которые массово использовались еще в советское время. Их предлагают сделать одним из основных каналов экстренного оповещения населения на случай отключения электроэнергии, мобильной связи и интернета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи россии.

В россии планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, которые массово использовались еще в советское время.
В россии планируют сохранить и развивать сети проводного радиовещания, которые массово использовались еще в советское время.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В документе отмечается, что из-за высокой вероятности длительного сохранения геополитической напряженности россии необходимо поддерживать системы связи, не зависящие от местного электроснабжения.

Инициатором включения соответствующих мер в стратегию стало АО «российские сети вещания и оповещения» (РСВО). В российском Минцифре сообщили, что около 70% населения страны проживает в многоквартирных домах, где могут использоваться такие системы.

Почему возвращают проводное радио

Главным преимуществом старой технологии в российском ведомстве называют возможность передавать сообщения даже при отсутствии электроэнергии в домах.

В отличие от мобильного телефона или обычного радиоприемника, проводная радиоточка может получать питание непосредственно через линию, по которой передается сигнал.

Среди других преимуществ называют стойкость к электромагнитным помехам, защищенность от кибератак и сравнительно невысокую стоимость развертывания.

Впрочем, такая система тоже имеет ограничения. Ее работа зависит от состояния центрального радиоузла и резервного питания. Если оборудование оператора обесточено, сигнал в квартиру не будет поступать.

В настоящее время сети проводного вещания сохранены и модернизированы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В других регионах их абонентская база в течение десятилетий сокращалась.

По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, оператор РСВО заявляет о потенциальном охвате территорий, где проживают и работают более 20 млн человек. Однако еще десять лет назад реальное количество абонентов проводного радио составило всего 3,1 млн. С тех пор оно, вероятно, еще сократилось.

Что на самом деле происходит

россия действительно готовит инфраструктуру к сценариям масштабных нарушений связи и электроснабжения. Но это еще не значит, что она планирует намеренно отключить все или ожидает неизбежного общенационального блекаута.

российское Минцифры подготовило изменения в Стратегии развития отрасли связи. В них предлагается сохранить и развивать сети проводного радио — те же советские радиоточки, которые устанавливали в квартирах.

Причем речь идет не столько о радиовещании, сколько о системе экстренного оповещения населения.

В документах названы три преимущества:

  • Работа без местного электроснабжения при условии, что центральный радиоузел имеет питание.
  • Независимость от мобильного Интернета и сотовых сетей.
  • Устойчивость к кибератакам и части внешних электромагнитных воздействий.

Особенно интересна формулировка российского министерства: необходимость такой инфраструктуры объясняют вероятностью длительного сохранения напряженной геополитической ситуации.

То есть, они официально закладывают в стратегическое планирование сценарий, при котором обычные современные каналы связи могут быть недоступны.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 ноября 2026, 13:06
#
Казочки вже такі розказуєте, тут в україні скоро біля вогнища будем в ями ходити — ось близька реальність. І в нас радіо теж є, занедбане
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 149 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами