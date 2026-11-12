Гривна укрепляется: доллар и евро продолжают дешеветь

В четверг, 12 ноября, средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Курс евро потерял 26 копеек в покупке и 19 копеек в продаже.

средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,27−45,95 грн. Евро покупают за 50,33 грн., а продают за 51,28 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,08−46,23 грн, евро — 51,18−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,30−45,33 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,19−50,22 грн.

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