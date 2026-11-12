Украинцы должны до 31 декабря 2026 включительно подать декларацию, чтобы получить налоговую скидку за расходы, осуществленные в 2025 году. Речь идет о возможности возвратить часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов: кто имеет право и как получить деньги
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кто может получить налоговую скидку
Воспользоваться правом на налоговую скидку могут граждане, получавшие в 2025 году официальную заработную плату, с которой уплачивался НДФЛ.
Налоговая скидка позволяет снизить годовой налогооблагаемый доход на сумму определенных законодательством расходов и вернуть часть ранее уплаченного налога.
За какие расходы можно вернуть деньги
В налоговую скидку можно включить следующие расходы:
- Образование — оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях за себя или родственников первой степени родства.
- Жилье — уплата процентов по ипотечному жилищному кредиту.
- Медицинские услуги — затраты на вспомогательные репродуктивные технологии.
- Страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.
- Благотворительность — пожертвования неприбыльным организациям в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.
Читайте также: Налоговая скидка: украинцы хотят вернуть более 582 млн грн НДФЛ
Какие документы нужно подготовить
В налоговую скидку включаются только фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.
Для оформления необходимо подготовить:
- квитанции, фискальные или товарные чеки;
- договоры с поставщиками услуг;
- прибыльные кассовые ордера или другие платежные документы
В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.
Также для оформления скидки может потребоваться справка о доходах и документах, подтверждающих степень родства.
Как подать декларацию
Декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами можно подать несколькими способами:
- лично или через уполномоченное лицо в налоговую службу;
- через Электронный кабинет налогоплательщика;
- в мобильном приложении «Моя налоговая»;
- через портал «Дию».
После проверки декларации и документов налоговая перечислит денежные средства на банковский счет, указанный плательщиком. Возврат осуществляется в течение 60 календарных дней после поступления декларации.
Что будет, если не успеть до конца года
В ГНС отмечают, что право на налоговую скидку не переносится на следующие годы.
То есть граждане, которые в 2025 году оплачивали обучение, ипотеку, страхование или осуществляли другие предусмотренные законодательством расходы, должны подать декларацию до 31 декабря 2026 включительно.
Если не воспользоваться этим правом в установленный срок, вернуть часть НДФЛ по расходам 2025 г. в последующие годы уже не удастся.
Комментарии