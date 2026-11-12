Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов: кто имеет право и как получить деньги

Украинцы должны до 31 декабря 2026 включительно подать декларацию, чтобы получить налоговую скидку за расходы, осуществленные в 2025 году. Речь идет о возможности возвратить часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Украинцы должны до 31 декабря 2026 включительно подать декларацию, чтобы получить налоговую скидку за расходы, осуществленные в 2025 году.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто может получить налоговую скидку

Воспользоваться правом на налоговую скидку могут граждане, получавшие в 2025 году официальную заработную плату, с которой уплачивался НДФЛ.

Налоговая скидка позволяет снизить годовой налогооблагаемый доход на сумму определенных законодательством расходов и вернуть часть ранее уплаченного налога.

За какие расходы можно вернуть деньги

В налоговую скидку можно включить следующие расходы:

Образование — оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях за себя или родственников первой степени родства.

Жилье — уплата процентов по ипотечному жилищному кредиту.

Медицинские услуги — затраты на вспомогательные репродуктивные технологии.

Страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.

Благотворительность — пожертвования неприбыльным организациям в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.

Читайте также: Налоговая скидка: украинцы хотят вернуть более 582 млн грн НДФЛ

Какие документы нужно подготовить

В налоговую скидку включаются только фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.

Для оформления необходимо подготовить:

квитанции, фискальные или товарные чеки;

договоры с поставщиками услуг;

прибыльные кассовые ордера или другие платежные документы

В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Также для оформления скидки может потребоваться справка о доходах и документах, подтверждающих степень родства.

Как подать декларацию

Декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами можно подать несколькими способами:

лично или через уполномоченное лицо в налоговую службу;

через Электронный кабинет налогоплательщика;

в мобильном приложении «Моя налоговая»;

через портал «Дию».

После проверки декларации и документов налоговая перечислит денежные средства на банковский счет, указанный плательщиком. Возврат осуществляется в течение 60 календарных дней после поступления декларации.

Что будет, если не успеть до конца года

В ГНС отмечают, что право на налоговую скидку не переносится на следующие годы.

То есть граждане, которые в 2025 году оплачивали обучение, ипотеку, страхование или осуществляли другие предусмотренные законодательством расходы, должны подать декларацию до 31 декабря 2026 включительно.

Если не воспользоваться этим правом в установленный срок, вернуть часть НДФЛ по расходам 2025 г. в последующие годы уже не удастся.