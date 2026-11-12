В октябре 2026 года украинцы приобрели почти 5,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет «Укравтопром».
Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели украинцы покупали в октябре
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Какие автомобили выбирали украинцы
Наибольшую долю среди импортируемых из США подержанных легковых автомобилей составляли бензиновые автомобили — 45%.
По типам силовых установок автомобили распределились следующим образом:
- Бензиновые — 45%;
- Электромобили — 36%;
- Гибриды — 14%;
- Дизельные — 3%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
Средний возраст б/у автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в октябре, составил 5,6 года.
Топ-5 самых популярных моделей
- Tesla Model Y — 596 авто;
- Tesla Model 3 — 483 авто;
- Ford Escape — 469 авто;
- BMW X3 — 309 авто;
- BMW X5 — 296 авто.
Таким образом, лидерами подержанных автомобилей из США стали электрические Tesla Model Y и Model 3. Совокупно украинцы приобрели 1 079 автомобилей этих двух моделей.
Источник: Минфин
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