Дефицит внешней торговли Украины достиг рекордных $6,3 млрд в месяц

В октябре 2026 года дефицит внешней торговли товарами Украины достиг рекордных $6,3 млрд. За месяц страна импортировала товаров на $9,1 млрд, тогда как экспорт составил лишь $2,8 млрд. Таким образом, импорт более чем в три раза превысил экспорт. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

В октябре 2026 года дефицит внешней торговли товарами Украины достиг рекордных $6,3 млрд.

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Дефицит торговли за десять месяцев превысил $51 млрд

По итогам января-октября 2026 года товарооборот Украины составил почти $116,6 млрд.

В частности, импорт товаров достиг $84,2 млрд, увеличившись на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В то же время экспорт составил $32,4 млрд, сократившись примерно на 2,4% в годовом исчислении.

В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $51,8 млрд. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Что Украина больше импортирует

Самой большой категорией импорта остаются машины, оборудование и транспорт. За десять месяцев на них пришлось более $38,9 млрд.

Также значительные объемы импорта обеспечили топливно-энергетические товары свыше $12,1 млрд и продукция химической промышленности почти $10,9 млрд.

Крупнейшим поставщиком товаров в Украину остается Китай, из которого за десять месяцев импортировали продукции более чем на $25,6 млрд.

В тройку крупнейших поставщиков также вошли Польша — более $7,9 млрд. и Германия — почти $5,5 млрд.

Что происходит с украинским экспортом

Основу украинского товарного экспорта составляет продовольственная продукция, которую за январь-октябрь продали за границу почти на $18,6 млрд.

На металлы и изделия из них пришлось около $3,1 млрд, а на машины, оборудование и транспорт — около $3 млрд.

Крупнейшими рынками сбыта украинских товаров остаются Польша, Германия и Турция.

Почему растет торговый дефицит

Одним из факторов ухудшения торгового баланса остаются российские атаки на производственную и логистическую инфраструктуру.

По оценкам Национального банка, блокирование морских путей и ограниченные возможности альтернативной логистики сокращают экспортные поступления Украины.

В частности, НБУ оценивает возможные потери от ограничения морского экспорта аграрной продукции и руды во втором полугодии 2026 года в 5,2 млрд долларов.

В то же время, потребность в импорте машин, оборудования и энергетических товаров остается высокой.

Значительное превышение импорта над экспортом увеличивает спрос на иностранную валюту и создает дополнительные опасности для денежного рынка Украины.