Счет для ФОП в 2026 году: что предлагают банки и сколько это стоит

Предпринимательство, в частности, малый и микробизнес, в Украине продолжает диверсифицироваться, с учетом текущих условий. Количество активных ФОП составляет 2,24 млн, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В то же время меняется структура нового бизнеса: все большую роль играют онлайн-торговля и цифровые сервисы, а женщины формируют более 60% новых регистраций. Такие изменения влияют и на требования предпринимателей к финансовым услугам. И если раньше ключевым фактором выбора банка была стоимость обслуживания счета, то сегодня все большее значение приобретают эквайринг, валютные операции, скорость расчетов, автоматизация учета и качество цифровых сервисов.

Сегодня предпринимателям нужны разные финансовые решения: фрилансеру — удобное получение платежей из-за рубежа, владельцу кофейни — доступный эквайринг, интернет-магазину — быстрый прием онлайн-оплат, а компании с десятками контрагентов — недорогие переводы.

За последние полтора года банки расширили выбор тарифов и цифровых сервисов для ФОП. Бесплатное обслуживание счета, дистанционное открытие, льготные переводы и специальные условия эквайринга стали важнейшими инструментами конкуренции за предпринимателей.

Однако бесплатный счет не всегда означает полное отсутствие расходов. Разбираемся, что сегодня предлагают украинские банки, какие комиссии следует учесть и как выбрать оптимальные условия для своего бизнеса.

Что изменилось на рынке банковских услуг для ФОП

Еще весной 2025 года выбор банка для многих предпринимателей был довольно простым: monobank ассоциировался прежде всего с удобным мобильным банкингом, а Приватбанк — с развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями для ежедневных расчетов.

Сегодня эти отличия постепенно стираются. Большинство крупных банков развивают дистанционные сервисы, предлагают онлайн-открытие счетов и конкурируют за клиентов специальными тарифами.

К примеру, monobank предлагает бесплатное обслуживание бизнес-счета и платежи без комиссии. В Приватбанке стоимость обслуживания зависит от выбранного пакета и объема расчетов бизнес-картой. У Райффайзен Банка есть пакет «Мой ФОП» с бесплатным обслуживанием, а у Ощадбанка — пакет «Моя справа» с фиксированной ежемесячной платой.

ПУМБ предлагает цифровой пакет с бесплатным обслуживанием и межбанковскими переводами, а Абанк — бесплатное ведение счета с отдельной оплатой определенных операций.

Итак, ключевое отличие между банками сегодня — конкретные тарифы, лимиты, возможности автоматизации и дополнительные сервисы и преимущества. Это, например, могут быть бизнес-карты, которые можно мгновенно выпустить в мобильном приложении, получить возврат средств за определенные операции или другие бизнес-привилегии Visa Business/Mastercard Business, а также которые позволяют управлять картами сотрудников онлайн.

Поэтому предпринимателю следует начинать выбор банка с анализа собственных потребностей: как часто он осуществляет переводы, работает ли с наличными деньгами, принимает ли оплату картами, и есть ли у него валютные поступления.

Какие тарифы предлагают банки для ФОП

Украинские банки используют несколько основных моделей обслуживания: бесплатный счет с оплатой отдельных сделок, пакет с фиксированной ежемесячной платой или акционные условия на определенный период.

Monobank предлагает бесплатное обслуживание счета ФОП. Платежи за IBAN на счета юридических лиц и предпринимателей в украинских банках, а также переводы на собственную карту monobank осуществляются без комиссии, согласно опубликованным тарифам.

У Приватбанка есть пакеты «Бизнес Стандарт» и «Бизнес Комфорт», в которых стоимость обслуживания зависит от объема расчетов бизнес-картой.

В пакете «Бизнес Стандарт» ежемесячная плата составляет 150 грн, но может снижаться до нуля при расходах от 15 тыс. грн в месяц. Для «Бизнес Комфорт» стандартная плата составляет 250 грн, а порог расходов для бесплатного обслуживания — 30 тыс. грн. Новым клиентам банк также предлагает начальный период бесплатного обслуживания по условиям соответственной акции.

Ощадбанк предлагает пакет «Моя справа» за 199 грн в месяц. В стоимость входят обслуживание счета, бизнес-карта и доступ к дистанционному банкингу. Для новых клиентов, которые открывают счет онлайн в рамках акции с 1 сентября по 31 декабря 2026 года, предусмотрено 90 дней бесплатного обслуживания.

ПУМБ предлагает ФОП акционный пакет «всеDigital ФОП 2.0». Предприниматели, которые откроют счет до 31 декабря 2026 года, получат бесплатное обслуживание до 31 декабря 2027 года.

Пакет включает открытие и обслуживание счета, корпоративную и бизнес-карту, бесплатные платежи внутри банка и других банков, а также основные операции для ежедневной работы бизнеса. Для предпринимателей из числа ВПЛ, ветеранов, военнослужащих и релоцированного бизнеса предусмотрен пакет «Незламний Бізнес» с платой 1 грн в месяц. Он также включает в себя бесплатное обслуживание одного POS-терминала. Среди других предложений ПУМБ — пакет Coder для предпринимателей IT-отрасли за 70 грн в месяц и «ВсеМИНИМУМ» за 225 грн.

Райффайзен Банк предлагает пакет «Мой ФОП» с бесплатным обслуживанием. Для предпринимателей с другими потребностями доступны дополнительные пакеты: «Бизнес Классик» за 150 грн в месяц и BenefIT для IT-ФОП за 40 грн.

Абанк не взимает плату за обслуживание счета ФОП, однако отдельные операции платные. В частности, перевод в другой банк стоит 3 грн, тогда как платежи внутри Абанка и переводы на собственную карту осуществляются без комиссии.

Переводы на собственную карту и снятие наличных: где могут возникнуть дополнительные расходы

Ежемесячная плата за счет — лишь часть расходов предпринимателя. Не менее важно проверить, сколько стоит перевести заработанный доход на личную карту или снять наличные.

Например, monobank позволяет бесплатно переводить средства на собственную карту в этом банке. В то же время за снятие наличных с карты ФОП предусмотрена комиссия 0,9%.

В Абанке можно бесплатно снимать до 30 тыс. грн в месяц. Если сумма превышает этот лимит, применяется комиссия 0,75%.

В ПУМБ по пакету «всеDigital ФОП 2.0» переводы на собственную карту физического лица бесплатные в пределах 200 тыс. грн. Снятие наличных денег в банкоматах ПУМБ также осуществляется без комиссии.

В Приватбанке для пакета IT Expert предусмотрен бесплатный перевод на карту для выплат. Для других пакетов общая тарифная таблица определяет комиссию 0,5% за перевод с текущего счета на такую карту.

В Ощадбанке в пакете «Моя справа» платежи на счета включены в абонплату, однако межбанковские переводы оплачиваются отдельно: 4 грн за операцию до 100 тыс. грн, и 12 грн — за большие суммы в рабочее время.

Таким образом, у двух предпринимателей с одинаковым месячным оборотом могут быть совершенно разные расходы на банковские услуги. Для одного важны бесплатные межбанковские платежи, для другого — переводы на собственную карту или возможность снимать наличные без дополнительных комиссий.

Эквайринг: сколько стоит принимать оплату картой

Для кафе, магазинов, салонов красоты и других предпринимателей, работающих непосредственно с покупателями, расходы на прием карточных платежей могут быть значительно больше, чем плата за обслуживание счета.

Поэтому при выборе банка следует сравнивать не только процент комиссии, но и ежемесячную плату за терминал и возможность использовать альтернативные способы оплаты.

Одну из самых низких ставок для новых клиентов предлагает ПУМБ — 1,1% за операцию. Подключиться к акционному предложению можно до 31 декабря 2026 года, а льготные условия будут действовать до 15 июля 2027-го. Акционное предложение доступно новым клиентам-ФОП, у которых не было текущего счета и договора эквайринга на момент старта акции. По базовому тарифу для действующих клиентов ПУМБ комиссия составляет 1,3% за операцию, а ежемесячная плата за терминал — 300 грн.

Для сравнения: в Приватбанке комиссия за использование физического POS-терминала составляет 1,3%, а ежемесячная плата — 400 грн. В Ощадбанке базовые условия аналогичные: 1,3% и 400 грн в месяц.

В monobank — 1,3% за операцию и 500 грн ежемесячной платы. В Абанке базовая комиссия составляет 1,7%, а плата за физический терминал — 500 грн в месяц.

Как правило, банки предлагают эти тарифы, вне зависимости от способа приема оплаты: через классический POS-терминал, технологию Tap to Phone (смартфон вместо терминала), интернет-эквайринг для онлайн-продаж или оплату по QR-коду.

Здесь предпринимателю следует учитывать, какой один или несколько способов будет для его бизнеса более удобным. Tap to Phone лучше подходит для малого бизнеса, курьеров, мастеров, салонов красоты, небольших кафе и торговых точек, где нужно минимизировать затраты на оборудование.

Интернет-эквайринг является оптимальным выбором для интернет-магазинов, сервисных компаний и бизнесов, принимающих заказы через сайт или мобильное приложение. В частности, платежный сервис ПУМБ hutko позволяет принимать оплату на сайтах, в соцсетях и мессенджерах, в частности, через платежные ссылки, а также поддерживает Apple Pay и Google Pay.

Оплата по QR-коду может быть удобной для заведений питания, сферы услуг и предпринимателей с небольшим потоком клиентов. Среди упомянутых выше банков решения Tap to Phone и интернет-эквайринга предлагают, в частности, ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк, monobank и Абанк, что дает предпринимателям возможность выбрать формат приема платежей, в зависимости от особенностей бизнеса.

Таким образом, общая итоговая рекомендация: при выборе эквайринга следует оценивать не только комиссию за операцию, но и полную стоимость услуги: плату за оборудование, условия подключения, скорость зачисления средств, доступные способы оплаты, сервис. Даже при одинаковой комиссии общие затраты могут отличаться, в зависимости от потребностей и формата работы бизнеса.

Валютные операции и бухгалтерия: какие сервисы помогают предпринимателям

Для IT-специалистов, фрилансеров и экспортеров услуг важны не только тарифы на обслуживание счета, но и условия работы с валютой. Скорость зачисления платежей от иностранных клиентов, курс обмена и комиссии за международные переводы оказывают непосредственное влияние на расходы бизнеса.

Monobank предлагает бесплатное открытие и обслуживание валютного счета, а также отсутствие комиссии по SWIFT-переводам. Покупка и продажа валюты производятся по курсу межбанковского рынка.

В Абанке предприниматели могут покупать и продавать валюту по курсу банка без отдельных комиссий.

В ПриватБанке условия зависят от пакета обслуживания. Комиссия за валютные операции может составлять 0,1% или 0,2%, тогда как для клиентов пакета IT Expert покупка и продажа валюты бесплатные.

Ощадбанк определяет условия покупки, продажи и конвертации валюты индивидуально, без единой универсальной комиссии.

В ПУМБ стандартная комиссия по покупке и продаже валюты составляет 0,4−0,5%. В то же время для пакета Coder предусмотрена комиссия 0,15% за продажу валюты. Кроме того, банк предлагает сервис мгновенных продаж валюты без комиссии, где предприниматель видит курс еще до подтверждения операции.

Отдельно следует сравнивать тарифы на международные SWIFT-переводы. Во многих банках комиссия составляет 0,1−0,15% от суммы платежа, но действуют и минимальные платежи — обычно от 20−25 долларов или евро.

Поэтому для предпринимателей, которые регулярно работают с иностранными заказчиками, даже небольшая разница в курсе обмена или комиссии может ощутимо влиять на итоговые расходы.

Автоматизация бухгалтерии: меньше ручной работы

Еще одно направление, в котором банки активно развивают услуги для ФОП — интеграция с бухгалтерскими и налоговыми сервисами.

Для предпринимателей это возможность тратить меньше времени на учет платежей, подготовку документов и сверку банковских операций.

Приватбанк предлагает инструменты автоматизации учета и обмена банковскими данными, в частности, с помощью сервиса «Автоклиент» и других интеграций.

В monobank доступны решения для взаимодействия с бухгалтерскими программами, в частности, BAS. Ощадбанк обеспечивает дистанционную работу по платежам и налогам через CorpLight.

ПУМБ поддерживает автоматический обмен данными с Taxer, «Вчасно.Звіт», ITFin и «е-Зерно». Благодаря этому предприниматели могут передавать банковские данные в учетные системы без ручного переноса информации.

В то же время перед выбором банка следует проверить, поддерживает ли он интеграцию именно с той бухгалтерской программой, которую использует предприниматель, и какие операции можно автоматизировать.

Дополнительные преимущества: скидки, бонусы и партнерские программы

Конкуренция среди банков за предпринимателей давно вышла за пределы тарифов на обслуживание счета. Банки все чаще предлагают клиентам дополнительные выгоды — от скидок на топливо и технику до специальных условий использования цифровых сервисов.

Для малого бизнеса такие предложения могут быть полезные, ведь позволяют сокращать не только банковские, но и ежедневные операционные расходы.

К примеру, Приватбанк предлагает акции для владельцев бизнес-карт Visa Business GO. Среди партнеров — WOG, iSpace и «Эпицентр». Также банк предлагал специальные условия для покупки техники Apple и онлайн-покупки.

ПУМБ предлагает владельцам бизнес-карт партнерские скидки на топливо. В частности, для карт Visa Business предусмотрена скидка до 8 грн на литр на АЗК WOG, а для Mastercard Business — до 10 грн на литр в формате Fishback на топливо OKKO, а также 5% скидки в Comfy на Apple Samsung, 20% скидки на Арсенал страхования — Автогражданку и Зеленую карту, 40% скидки на Uklon, 5% скидки в Эпицентре. Кроме того, клиентам-ФОП доступна скидка 40% на Taxer Premium и другие партнерские предложения. У ПУМБа есть реферальная программа, которая предусматривает выплату 550 грн за открытие или приглашение счета ФОП.

Райффайзен Банк развивает партнерские предложения для предпринимателей, пользующихся цифровыми инструментами. Среди них — специальные условия для Taxer, Google Ads, Meta Ads и Google Workspace. Такие преимущества могут быть особенно актуальными для бизнесов, которые активно инвестируют в рекламу и автоматизацию.

В monobank действует реферальная программа для предпринимателей. Клиенты могут получать вознаграждение за приглашение других ФОП, которые открывают счет в банке.

Абанк также предлагает бонусы новым клиентам и вознаграждения за привлечение предпринимателей. В Ощадбанке одним из преимуществ для новых клиентов является акционный период бесплатного обслуживания.

Однако следует помнить, что большинство партнёрских предложений имеют определенные сроки действия и дополнительные условия. Скидка может зависеть от платежной системы, типа бизнес-карты или выполнения определенных требований. Поэтому перед использованием бонусов или скидок целесообразно проверять действующие правила акций.

В то же время для многих предпринимателей важны не только тарифы и бонусы, но и качество поддержки, когда клиенты-ФОП могут обратиться к персональному менеджеру за консультацией по банковским продуктам и текущим операциям. Клиенты ПУМБ нередко отмечают такую возможность быстро получить профессиональное разъяснение от живого человека, как важное преимущество наряду с цифровыми сервисами.

Как выбрать банк для ФОП в 2026 году

Универсального банковского пакета, который будет одинаково выгодным всем предпринимателям, нет. Оптимальный выбор зависит от того, как работает бизнес, откуда поступают средства и какие операции проводятся чаще всего.

Фрилансерам и IT-ФОП следует прежде всего сравнивать валютные тарифы, комиссии за международные переводы, скорость зачисления средств и возможности автоматизации бухгалтерии.

Владельцам магазинов, кафе и салонов красоты — обращать внимание на комиссию эквайринга, ежемесячную плату за POS-терминал, возможность принимать платежи смартфоном и сроки зачисления выручки.

Интернет-магазинам и предпринимателям, которые продают через соцсети, — оценивать условия интернет-эквайринга, простоту подключения, доступные способы оплаты и возможность интеграции с торговыми платформами.

Бизнесам с большим количеством платежей — проверять стоимость межбанковских переводов, количество бесплатных операций и лимиты на перевод средств на собственную карту.

Предпринимателям, которые регулярно работают с наличными, — сравнивать комиссии за внесение и снятие средств, месячные лимиты и доступность банкоматов и отделений.

Тем, кто стремится сократить время на бухгалтерию, — проверять интеграцию банкинга с учетными программами, возможности автоматического обмена данными и онлайн-уплаты налогов.

Перед открытием счета полезно посчитать приблизительные банковские расходы за месяц. Для этого достаточно определить количество платежей, объем переводов на собственную карту, сумму снятия наличных и оборот по эквайрингу.

К примеру, если магазин ежемесячно принимает карточные платежи на 200 тыс. грн, разница между комиссиями 1,1% и 1,3% составит 400 грн в месяц, или 4 800 грн в год. И это без учета возможной платы за использование терминала.

Так же для предпринимателя, который ежемесячно осуществляет десятки межбанковских переводов, бесплатные платежи могут быть более выгодными, чем более низкая абонплата.

Отдельно следует учитывать требования финансового мониторинга. Банки могут запрашивать договоры, счета, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие характер операций и происхождение средств. Наличие счетов в нескольких банках может быть удобным для бизнеса, но не отменяет этих требований.

За последний год предприниматели получили больше возможностей для дистанционного обслуживания, автоматизации финансовых операций и приема платежей без дорогостоящего оборудования. В то же время базовые банковские услуги становятся все более похожими, а реальная конкуренция смещается в плоскость тарифов, удобства и дополнительных сервисов.

Поэтому главный критерий выбора банка в 2026 году — не только стоимость открытия или обслуживания счета, а общая экономия времени и денег для конкретного бизнеса.