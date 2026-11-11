После закрытия межбанка в среду, 11 ноября, курс доллара подешевел на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 1,33 копейки в покупке и на 1,31 копейки — в продаже.
Доллар и евро завершили торги на межбанке падением
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Валютный рынок
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Открытие 11 ноября
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Закрытие 11 ноября
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Изменения
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45,30/45,33
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45,27/45,32
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3/1
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51,53/51,55
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50,20/50,24
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1,33/1,31
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,32−45,99 грн. Евро покупают за 50,59 грн, а продают за 51,47 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,21−46,20, евро — 51,41−51,58 грн.
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Источник: Минфин
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