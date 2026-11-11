Евро потерял почти 60 копеек: курс НБУ на 12 ноября

В четверг, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,32 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 18 копеек — 11 ноября ее курс составил 45,50 грн.

В четверг, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,32 грн.

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Официальный курс евро на 12 ноября установлен на уровне 50,48 грн. Европейская валюта потеряла почти 60 копеек — накануне ее курс составлял 51,08 грн.

В то же время, средний курс продажи доллара в отделениях банков составляет 46,00 грн, а евро — 51,50 грн.

Таким образом, после предыдущего роста доллар и евро перешли к снижению, а гривна укрепила позиции по обеим валютам.