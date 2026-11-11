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11 ноября 2026, 14:30 Читати українською

До «Жить на проценты 2026» остаются считанные дни: как успеть приобщиться

Главная конференция года об инвестировании «Жить на проценты» состоится в Киеве уже в эту субботу — 14 ноября. Программа уже утверждена, спикеры — определены, а организаторы готовятся принять участников.

Главная конференция года об инвестировании «Жить на проценты» состоится в Киеве уже в эту субботу — 14 ноября.
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Эксперты инвестиционного рынка выступят с солодокладами на актуальные темы, а также присоединятся к дискуссиям.

Одна из них — «Макроэкономический фундамент на 2026 год». Модерировать разговор будет Тарас Козак, президент Инвестиционной группы УНИВЕР. Обсуждать эту тему будут Андрей Длигач, основатель Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, и Сергей Фурса, инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио- и телеведущий.

Кроме того, на конференции будут говорить об инвестиционном рынке Украины, современных подходах к инвестированию в условиях цикличности, инвестиции с малым чеком, заработок на токенизации, франшизы и инвестиции, анализ инвестиционного портфеля и многое другое.

Ознакомиться с полной программой и спикерами можно по ссылке.

Участие в ивенте в этом году доступно как офлайн, так и онлайн — каждый может выбрать для себя удобный формат. А военнослужащие, при предварительной регистрации, могут приобщиться бесплатно.

Приходите на «Жить на проценты», чтобы понять, как будут работать инвестиции в 2027 году, какие рабочие инструменты есть в Украине, какую стратегию лучше выбрать для инвестирования, в зависимости от вашей цели, а также — какие универсальные решения могут пригодиться как инвестору начинающему, так и тому, кто уже давно в инвестировании и ищет.

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Партнеры конференции

«Жить на проценты» в этом году происходит при поддержке надежных партнеров, поддерживающих команды финансовых порталов «Минфин» и Finance.ua в организации инвента.

Генеральным партнером стала компания ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.

Золотой партнер: Биржевой университет — первый в Украине учебный центр по инвестированию и финансовой грамотности. Более 10 000 украинцев уже прошли обучение и сделали первые шаги на фондовом рынке.

Серебряный партнер: Ощадбанк. Oschadbank Premium — это персональные инвестиционные решения под ваш риск-профиль, экспертная поддержка и сервис, который экономит ваше время и выходит за рамки обычного банкинга.

Организаторы искренне благодарны партнерам в системности и устойчивой поддержке в проведении «Жить на проценты 2026».

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Источник: Минфин
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