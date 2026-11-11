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11 ноября 2026, 13:58 Читати українською

Нацбанк представил новую монету до 2027 года: как она выглядит и где ее купить (фото)

Национальный банк Украины представил новую памятную монету Год Козы номиналом 5 гривен, посвященную символу 2027 года по восточному календарю. Монета входит в серию «Восточный календарь», а ее тираж составляет 80 тысяч штук. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины представил новую памятную монету Год Козы номиналом 5 гривен, посвященную символу 2027 года по восточному календарю.
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Что известно о новой монете

Монета изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Ее выпустили в сувенирной упаковке.

В восточной культуре коза символизирует гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. В украинских народных традициях этот образ связывают с плодородием, обилием, жизненной силой и возрождением.

Как выглядит монета

На аверсе монеты на зеркальном фоне по кругу изображено 12 символов восточного календаря. В центре размещены стилизованные часы со стрелкой, указывающей на козу — символ 2027 года.

На матовом фоне представлены элементы, выполненные в стиле украинской витинанки: снежинка, цветок, ягода и лист. Они символизируют четыре времени года.

На реверсе изображена стилизованная коза на фоне листьев клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Фактура шерсти животного напоминает соцветие клевера.

Композицию дополняют символы разных времен года — снежинки, цветы, плоды и ветки. Внизу расположены стилизованные копыта.

Автор художественного оформления — Марина Куц, скульптор — Анатолий Демьяненко.

Где купить монету «Год Козы»

Новую памятную монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах.

Информацию о начале продаж НБУ и банки-партнеры обнародуют на своих официальных ресурсах.

Номинальная стоимость монеты — 5 гривен, однако ее фактическая цена продажи как нумизматической продукции будет другой. Стоимость реализации пока не объявлена.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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