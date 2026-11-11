Национальный банк Украины представил новую памятную монету Год Козы номиналом 5 гривен, посвященную символу 2027 года по восточному календарю. Монета входит в серию «Восточный календарь», а ее тираж составляет 80 тысяч штук. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк представил новую монету до 2027 года: как она выглядит и где ее купить (фото)
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Что известно о новой монете
Монета изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Ее выпустили в сувенирной упаковке.
В восточной культуре коза символизирует гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. В украинских народных традициях этот образ связывают с плодородием, обилием, жизненной силой и возрождением.
Как выглядит монета
На аверсе монеты на зеркальном фоне по кругу изображено 12 символов восточного календаря. В центре размещены стилизованные часы со стрелкой, указывающей на козу — символ 2027 года.
На матовом фоне представлены элементы, выполненные в стиле украинской витинанки: снежинка, цветок, ягода и лист. Они символизируют четыре времени года.
На реверсе изображена стилизованная коза на фоне листьев клевера, который традиционно ассоциируется с удачей. Фактура шерсти животного напоминает соцветие клевера.
Композицию дополняют символы разных времен года — снежинки, цветы, плоды и ветки. Внизу расположены стилизованные копыта.
Автор художественного оформления — Марина Куц, скульптор — Анатолий Демьяненко.
Где купить монету «Год Козы»
Новую памятную монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах.
Информацию о начале продаж НБУ и банки-партнеры обнародуют на своих официальных ресурсах.
Номинальная стоимость монеты — 5 гривен, однако ее фактическая цена продажи как нумизматической продукции будет другой. Стоимость реализации пока не объявлена.
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