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11 ноября 2026, 13:35 Читати українською

Выручка OpenAI достигла $10 млрд за квартал: что стоит за этим финансовым прорывом

OpenAI впервые заработала $10 млрд в квартал. За три месяца до конца сентября выручка компании выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом и почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты увязывают с высоким спросом на новые продукты компании в сфере искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

OpenAI впервые заработала $10 млрд в квартал.
Спрос на новые продукты OpenAI в сфере искусственного интеллекта помог компании впервые достичь квартальной выручки в 10 млрд долларов. Фото: facebook.com/openai
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О росте выручки и других финансовых показателях OpenAI рассказала инвесторам во время телефонной конференции во вторник. В разговоре приняли участие президент компании Грег Брокман, финансовый директор Сара Фраер и руководитель направления продуктов Тибо Сотьо. Детали встречи Bloomberg узнал собеседников, пожелавших остаться анонимными, поскольку эта информация еще не была публичной.

К концу сентября годовой темп выручки OpenAI уже достиг около $50 млрд. Речь идет о показателе, рассчитанном на основе текущих доходов компании — это не сумма, которую компания фактически заработала за последние 12 месяцев.

Улучшилась также и скорректированная операционная маржа. Если во втором квартале оно составляло минус 150%, то в третьем сократилось до минус 109%. Несмотря на отрицательное значение, динамика свидетельствует об уменьшении операционного разрыва.

В OpenAI отказались комментировать денежные результаты, отмечает Bloomberg.

На рынке искусственного интеллекта компания продолжает конкурировать с Anthropic, которая по отдельным показателям опережала ее в начале этого года. Возвратить темпы роста OpenAI помогли новые модели искусственного интеллекта, снижение цен и усиление внимания к ШИ-агентам. Последние позволяют клиентам автоматизировать рабочие процессы.

В Anthropic в это время рост выручки начал замедляться. За третий квартал компания сообщила о выручке около $17 млрд. Ее прирост по сравнению с предыдущим кварталом составил около 47%, тогда как кварталом ранее превышал 140%. Bloomberg отдельно обращает внимание на то, что OpenAI и Anthropic исторически по-разному рассчитывали выручку, поэтому прямое сравнение их финансовых показателей имеет ограничение.

Параллельно OpenAI завершает новый раунд привлечения инвестиций. В его пределах компанию оценивают в $1,25 трлн. Ранее OpenAI отложила планы по выходу на биржу до следующего года. Первый этап нового раунда уже завершен: компания привлекла $11 млрд, сообщал Bloomberg.

Anthropic также готовится к выходу на биржу позже этого месяца. При размещении компания рассчитывает на оценку в $1,4 трлн.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kanarej
Kanarej
11 ноября 2026, 17:02
#
Что-то сомневаюсь, что у них будет успешное IPO. Опоздали. Хайп понемногу утихает, и все больше звучат вопросы, когда же вложенные триллионы окупятся. О чем я говорю уж давно, что реальная стоимость ИИ значительно выше, и доходов нет, и не скоро будет. Пузырь будет лопать, и кто-то будет банкротиться.
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