Украинский бизнес массово переходит на ИИ: сколько компаний уже используют технологию

Доля украинских предприятий, использующих искусственный интеллект (ИИ), выросла с 13,1% в 2025 году до 23,4% в 2026 году. Активнее всего технологию внедряют крупные компании, а главными целями бизнеса остаются повышение эффективности и сокращение затрат. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка, обнародованные 10 ноября.

Частка українських підприємств, які використовують штучний інтелект (ШІ), зросла з 13,1% у 2025 році до 23,4% у 2026-му.

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Сколько компаний используют искусственный интеллект

По результатам двух волн опроса, проведенных во II квартале 2025 года и III квартале 2026 года, доля предприятий, уже применяющих ИИ, увеличилась на 10,3 процентного пункта — до 23,4%.

В то же время доля компаний, рассматривающих возможность внедрения искусственного интеллекта, выросла с 19,9% до 29,8%.

Также существенно изменились ожидания бизнеса по автоматизации. Доля компаний, уже имеющих или ожидающих высокий уровень автоматизации благодаря ИИ, увеличилась с 2% до 46,8%.

Большой бизнес внедряет ИИ активнее

По данным НБУ, использование искусственного интеллекта зависит от размера предприятия.



Наибольший рост продемонстрировали крупные предприятия: доля пользователей ИИ среди них увеличилась более чем вдвое.

Кроме того, компании, одновременно осуществляющие экспортные и импортные операции, используют искусственный интеллект активнее других. В данной категории показатель вырос в 1,9 раза.

В каких отраслях чаще всего используют ИИ

Лидерами по темпам внедрения технологии стали предприятия строительства, перерабатывающей промышленности и других видов экономической деятельности.

В сельском хозяйстве, добывающей промышленности, энергетике и водоснабжении доля компаний, которые не планируют использовать ИИ, остается относительно высокой.

Наиболее распространенным направлением использования является генеративный искусственный интеллект. Более сложные технологические решения предприятия применяют значительно реже.

В основном бизнес использует ИИ для административных и финансовых задач, стремясь повысить производительность и оптимизировать операционные расходы.

Что сдерживает использование искусственного интеллекта

Среди основных препятствий бизнес называет потребность в обучении работников, нехватку готовых технологических решений и экспертной поддержки.

Отдельной проблемой остается защита информации. 34% опрошенных руководителей предприятий выразили обеспокоенность по безопасности данных и конфиденциальности при использовании ИИ.

В НБУ также отмечают, что внедрение технологии происходит неравномерно по регионам, в частности, из-за близости к боевым действиям и релокации предприятий.

Как проводили опрос

Первую волну исследования НБУ провел с 30 апреля по 28 мая 2025 года, вторую — с 30 июля по 28 августа 2026 года.

В опросах приняли участие соответственно 649 и 658 предприятий разных размеров и отраслей из 21 региона Украины.

Регулятор отмечает, что результаты отражают ответы руководителей предприятий, а не собственные оценки Нацбанка.