Евро подешевел на 15 копеек, доллар тоже падает: курс валют на 11 ноября

В среду, 11 ноября, средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Курс евро потерял 15 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.

В среду, 11 ноября, средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,34−46,01 грн. Евро покупают за 50,67 грн., а продают за 51,56 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,20 грн, евро — 51,50−51,79 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,30−45,33 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,53−50,55 грн.

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