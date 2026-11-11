Банк в Польше заблокировал карту: как украинцам вернуть доступ к деньгам

Украинцы, проживающие в Польше, могут столкнуться с блокировкой банковской карты или ограничением доступа к счету. Причинами могут быть подозрительные операции, необходимость обновления документов или проверка происхождения средств. В то же время блокировка карты не всегда означает потерю доступа к деньгам. О том, как поступать в такой ситуации, сообщает РБК-Украина.

Українці, які проживають у Польщі, можуть зіткнутися з блокуванням банківської картки або обмеженням доступу до рахунку.

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Почему могут заблокировать карту

Среди наиболее распространенных причин — подозрение на мошенничество, многократный неправильный ввод PIN-кода, потеря карты или необходимость проверить персональные данные клиента.

Банк также может ограничить отдельные операции во время финансового мониторинга или на основании предусмотренных законодательством процедур.

Для украинцев отдельной причиной проверки может стать необходимость актуализировать документы, в частности, после получения нового загранпаспорта или карты избитой.

Однако окончание срока действия карты побитую само по себе не означает автоматической блокировки счета во всех польских банках.

Как восстановить доступ к деньгам

Прежде всего, нужно выяснить, что именно заблокировано: карточку, мобильный банкинг или счет.

В Польше различают два вида блокировки карт:

Blokada czasowa — временная блокировка, которую при определенных условиях можно отменить через приложение или службу поддержки банка.

Zastrzeżenie karty — окончательная блокировка. Такую карту восстановить невозможно, нужно заказывать новую.

Если банк ограничил использование карты, деньги могут оставаться доступными через интернет-банкинг или отделение.

Если же заблокирован сам счет, проведение переводов и снятие наличных денег может быть ограничено. В таком случае оформление новой карты не решит проблему.

Какие документы может потребовать банк

Для восстановления обслуживания финансовое учреждение может попросить предоставить действующий загранпаспорт, карту избитую, номер PESEL или подтверждение адреса проживания.

При необходимости банк также может запросить документы относительно источников дохода или происхождения средств.

Перечень документов зависит от причины проверки и процедур конкретного банка.

Куда жаловаться, если банк не разблокирует карту

Если обращение в службу поддержки не помогло, клиент может подать официальную жалобу — reklamacja.

С 13 февраля 2026 г. польские финансовые учреждения обязаны принимать такие жалобы также в электронной форме, в частности через электронную почту или доступные онлайн-каналы.

Срок рассмотрения зависит от характера обращения:

До 30 дней — общий срок, в сложных случаях — до 60 дней.

15 рабочих дней — для жалоб по платежным услугам, в сложных случаях — до 35 рабочих дней.

Если банк отказал в удовлетворении жалобы или не ответил в установленный срок, клиент может обратиться к польскому финансовому омбудсмену — Rzecznik Finansowy.

Его помощь в разрешении споров с финансовыми учреждениями безвозмездна. В то же время, перед обращением к омбудсмену необходимо пройти процедуру подачи жалобы непосредственно в банк.

Как не потерять деньги из-за мошенников

В польском финансовом омбудсмене предупреждают, что мошенники могут использовать сообщения о якобы блокировке карты для похищения средств.

Клиентам советуют не сообщать посторонним PIN-коды и пароли, не устанавливать программы удаленного доступа и не переводить деньги на так называемые безопасные счета.

Если возникли сомнения, необходимо связаться с банком через официальное приложение или номер телефона.