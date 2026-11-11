В октябре 2026 украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Спрос на авто из Китая рухнул на 61%: какие модели покупали украинцы
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Как изменился спрос
Из общего количества приобретенных автомобилей:
- 823 — новые автомобили, что на 67% меньше, чем в октябре 2025 года;
- 382 — подержанные авто, их количество сократилось на 37%.
Доля электромобилей среди легковушек, импортируемых из Китая, составила 44%. Для сравнения, в октябре прошлого года этот показатель достиг 92%.
Таким образом доля электрокаров в структуре приобретенных автомобилей из КНР за год сократилась на 48 процентных пунктов.
Новые авто из Китая
По итогам октября в пятерку самых популярных моделей вошли:
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BYD Sea Lion 06 — 115 авто.
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Great Wall Wingle 7 — 66 авто.
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Zeekr 7X — 42 авто.
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Zeekr 8X — 39 авто.
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Chery Tiggo 4 — 34 авто.
Лидером среди новых автомобилей стал BYD Sea Lion 06, существенно опередивший ближайших конкурентов.
Какие подержанные авто выбирали украинцы
Среди импортируемых из Китая автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:
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Volkswagen ID.Unyx — 57 авто.
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BYD Sea Lion 06 — 23 авто.
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BYD Tang L — 19 авто.
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BYD Song L — 19 авто.
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Zeekr 7X — 19 авто.
Итак, в октябре сокращение спроса коснулось как новых, так и подержанных автомобилей из Китая. В то же время, наиболее ощутимым оказалось падение в сегменте новых машин — на 67% в годовом измерении.
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