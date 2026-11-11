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11 ноября 2026, 9:16 Читати українською

Спрос на авто из Китая рухнул на 61%: какие модели покупали украинцы

В октябре 2026 украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В октябре 2026 украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая.
У жовтні 2026 року українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених із Китаю.
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Как изменился спрос

Из общего количества приобретенных автомобилей:

  • 823 — новые автомобили, что на 67% меньше, чем в октябре 2025 года;
  • 382 — подержанные авто, их количество сократилось на 37%.

Доля электромобилей среди легковушек, импортируемых из Китая, составила 44%. Для сравнения, в октябре прошлого года этот показатель достиг 92%.

Таким образом доля электрокаров в структуре приобретенных автомобилей из КНР за год сократилась на 48 процентных пунктов.

Новые авто из Китая

По итогам октября в пятерку самых популярных моделей вошли:

  1. BYD Sea Lion 06 — 115 авто.

  2. Great Wall Wingle 7 — 66 авто.

  3. Zeekr 7X — 42 авто.

  4. Zeekr 8X — 39 авто.

  5. Chery Tiggo 4 — 34 авто.

Лидером среди новых автомобилей стал BYD Sea Lion 06, существенно опередивший ближайших конкурентов.

Какие подержанные авто выбирали украинцы

Среди импортируемых из Китая автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:

  1. Volkswagen ID.Unyx — 57 авто.

  2. BYD Sea Lion 06 — 23 авто.

  3. BYD Tang L — 19 авто.

  4. BYD Song L — 19 авто.

  5. Zeekr 7X — 19 авто.

Итак, в октябре сокращение спроса коснулось как новых, так и подержанных автомобилей из Китая. В то же время, наиболее ощутимым оказалось падение в сегменте новых машин — на 67% в годовом измерении.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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