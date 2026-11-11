Рада поддержала законопроект об инвестиционных фондах: что изменится для инвесторов

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 16137 «Об инвестиционных фондах», предусматривающий обновление правил работы инвестиционных фондов в Украине в соответствии с европейскими стандартами. За документ проголосовали 260 народных депутатов. Об этом сообщает глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №16137 «Об инвестиционных фондах»

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Что предполагает законопроект

Документ должен реформировать систему коллективного инвестирования и создать новые возможности для привлечения частного капитала в экономику Украины.

В частности, законопроект предусматривает:

введение публичных и альтернативных инвестиционных фондов по стандартам ЕС;

обновление требований к управлению активами, их хранение и раскрытие информации;

усиление механизмов защиты прав инвесторов;

создание условий для развития фондов венчурного капитала, недвижимости, социального предпринимательства и долгосрочных инвестиций;

установление новых правил деятельности компаний по управлению активами и государственному надзору за ними.

Публичные фонды будут работать по европейской модели UCITS и будут ориентированы на широкий круг инвесторов.

Альтернативные фонды смогут работать с более широким перечнем активов, в том числе недвижимостью и долями частных компаний.

Что изменится для инвесторов и бизнеса

Ожидается, что новая модель позволит частным инвесторам вкладывать средства в разные активы через профессиональные компании по управлению активами.

Для бизнеса это может расширить возможности привлечения финансирования, в частности, для реализации инфраструктурных проектов, развития предприятий и восстановления Украины.

Законопроект также предусматривает переходный период и возможность трансформации существующих институтов совместного инвестирования в соответствии с новыми правилами.

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект № 16137 разработан с участием Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, финансовому комитету Верховной Рады и Всемирного банка.

Документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими требованиями и создание более понятных условий для работы иностранных инвесторов.

Законопроект принят только за основу. Впереди его доработка и рассмотрение во втором чтении.