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11 ноября 2026, 8:45 Читати українською

Рада поддержала законопроект об инвестиционных фондах: что изменится для инвесторов

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 16137 «Об инвестиционных фондах», предусматривающий обновление правил работы инвестиционных фондов в Украине в соответствии с европейскими стандартами. За документ проголосовали 260 народных депутатов. Об этом сообщает глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 16137 «Об инвестиционных фондах», предусматривающий обновление правил работы инвестиционных фондов в Украине в соответствии с европейскими стандартами.
Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №16137 «Об инвестиционных фондах»
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Что предполагает законопроект

Документ должен реформировать систему коллективного инвестирования и создать новые возможности для привлечения частного капитала в экономику Украины.

В частности, законопроект предусматривает:

  • введение публичных и альтернативных инвестиционных фондов по стандартам ЕС;
  • обновление требований к управлению активами, их хранение и раскрытие информации;
  • усиление механизмов защиты прав инвесторов;
  • создание условий для развития фондов венчурного капитала, недвижимости, социального предпринимательства и долгосрочных инвестиций;
  • установление новых правил деятельности компаний по управлению активами и государственному надзору за ними.

Публичные фонды будут работать по европейской модели UCITS и будут ориентированы на широкий круг инвесторов.

Альтернативные фонды смогут работать с более широким перечнем активов, в том числе недвижимостью и долями частных компаний.

Что изменится для инвесторов и бизнеса

Ожидается, что новая модель позволит частным инвесторам вкладывать средства в разные активы через профессиональные компании по управлению активами.

Для бизнеса это может расширить возможности привлечения финансирования, в частности, для реализации инфраструктурных проектов, развития предприятий и восстановления Украины.

Законопроект также предусматривает переходный период и возможность трансформации существующих институтов совместного инвестирования в соответствии с новыми правилами.

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект № 16137 разработан с участием Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, финансовому комитету Верховной Рады и Всемирного банка.

Документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими требованиями и создание более понятных условий для работы иностранных инвесторов.

Законопроект принят только за основу. Впереди его доработка и рассмотрение во втором чтении.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
11 ноября 2026, 12:36
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Нічого не зміниться… бо немає в Україні фондового ринку. Он в паралельній гілці повідомлення, що Кернел не планує виплачувати дивіденди за 2026 рік. Тобто, купуйте акції, отримаєте дулю. Мрія кинула всіх через Варшавську біржу, тепер Кернел… і це лиш аграрка, за яку я можу казати, бо маю там інтереси. В інших галузях те саме. Коломойша Укрнафту блочив роками…
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