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10 ноября 2026, 13:53 Читати українською

Инвестиции в энергопарки: бесплатный воркшоп от Академии Минфин на примере реальных проектов

Сколько можно заработать, инвестируя в солнечные станции и накопители? На воркшопе от Академии Минфин рассмотрим финансовые модели, прогнозируемую доходность, сроки окупаемости и основные риски на примере двух проектов Codex Energy — «Болград» и «Черновцы».

Сколько можно заработать, инвестируя в солнечные станции и накопители?
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Энергопарки объединяют солнечную генерацию, системы накопления энергии и управления, позволяющие использовать возможности рынка электроэнергии.

Но чтобы оценить такой проект как инвестицию, недостаточно знать только его технические характеристики. Важно понимать, сколько стоит создание энергопарка, какие расходы сопровождают его работу, как формируется денежный поток и что может повлиять на финансовый результат.

Разберем все эти вопросы на бесплатном онлайн-воркшопе «Инвестиции в энергопарки: сколько можно заработать на солнечных станциях и накопителях?» от Академии Минфина.

КОГДА: 26 ноября, начало в 19:00 по Киеву

ФОРМАТ: бесплатно, онлайн, 1,5 часа. + 20 мин. на вопросы спикерам.

📌 ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

Какие вопросы разберем

Спикеры подробно объяснят, как работает энергетический проект с точки зрения инвестора, а именно:

  • Как работает рынок электроэнергии и где возникают возможности для заработка
  • В качестве солнечных электростанций и систем накопления могут генерировать выручку
  • Из чего состоит бюджет энергопарка и какие расходы возникают при его работе
  • Как рассчитывают прогнозируемую доходность и срок окупаемости
  • Как меняется финансовый результат в оптимистическом, базовом и отрицательном сценариях
  • Какие права, условия участия и риски следует оценить частному инвестору
  • От чего зависят выплаты и ликвидность инвестиций.

Практическая часть воркшопа будет построена на примере двух энергопарков Codex Energy — «Болград» и «Черновцы», которые находятся на разных этапах реализации.

  • Энергопарк «Болград» расположен в Одесской области. Проект предусматривает солнечную генерацию мощностью 4,5 МВт DC и накопление энергии емкостью 20 МВтч. Ориентировочный бюджет проекта — €6,3 млн, старт генерации запланирован на IV квартал 2027 года.

  • Энергопарк «Черновцы» в Черновицкой области предусматривает около 6,8 МВт солнечной генерации и накопление энергии емкостью 15 МВтч. Ориентировочный бюджет — €7,3 млн, старт генерации запланирован на III квартал 2027 года.

Спикеры разберут технические решения, бюджет, источники выручки, прогнозируемую доходность, срок окупаемости и возможные сценарии для инвестора.

Кто спикеры

АРТУР ЛУПАШКО — Founder Ribas Hotels Group, Co-Founder Codex Energy

Предприниматель и девелопер с 11+ лет опыта в создании и управлении инфраструктурными инвестиционными активами. Основатель сети гостиниц Ribas Hotels Group, объединяющий 56+ объектов в управлении, проектировании и строительстве. В Codex Energy отвечает за стратегию развития, привлечение капитала и взаимодействие с инвесторами, обеспечивая финансовую устойчивость и системную реализацию проекта.

АЛЕКСАНДР ГАНЧЕВ — Co-founder, руководитель девелоперского направления Codex Energy

С 2018 работает в сфере солнечной энергетики. Реализовал и ввел в эксплуатацию 14 энергетических объектов, подключенных к энергосистеме Украины. В Codex Energy отвечает за девелопмент и техническую реализацию энергетических проектов.

МАКСИМ ОДИНЦОВ — коммерческий директор Codex Energy.

Имеет 5 лет опыта в управлении международными IT-проектами и 5 лет — в управлении и реализации девелоперских проектов. В Codex Energy отвечает за коммерческое развитие, партнерство и реализацию бизнес-стратегии.

Для кого этот воркшоп

Воркшоп будет полезен:

  • Частным инвесторам — чтобы понять, как оценивать экономику энергетических проектов и какие вопросы задавать перед вложением средств.

  • Предпринимателям и собственникам капитала — чтобы рассмотреть энергетику как отдельное направление для изучения инвестиционных возможностей.

  • Тем, кто интересуется энергетикой, чтобы разобраться, как работают солнечная генерация, накопление и коммерческое управление электроэнергией.

  • Тем, кто изучает конкретные инвестиционные проекты, чтобы лучше понимать финансовую модель, юридические условия, возможные выплаты и риски.

Как принять участие

Чтобы получить доступ к онлайн-воркшопу, заполните короткую регистрационную форму по ссылке. Участие бесплатное.

Воркшоп состоится 26 ноября (четверг), начало в 19.00 по Киеву.

Всем зарегистрированным участникам после трансляции поступит запись воркшопа.

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Источник: Минфин
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