Доллар и евро резко пошли вверх: как изменился курс валют 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро прибавил 16 копеек в покупке и продаже.

Середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,41−46,05 грн. Евро покупают за 50,82 грн, а продают за 51,67 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,15−46,35 грн, евро — 51,70−52,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,60−45,63 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,27−51,28 грн.

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