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10 ноября 2026, 11:27 Читати українською

Квартиры в Киеве и Закарпатье сравнялись в цене: что происходит с рынком жилья

В октябре 2026 года медиа стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области достигла $85 тыс., сравнившись с показателем Киева. В то же время, в столице спрос на новостройки сократился на 33% за месяц, хотя цены на первичном рынке продолжили расти. Об этом свидетельствует аналитика маркетплейса недвижимости DIM.RIA за октябрь.

В октябре 2026 года медиа стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области достигла $85 тыс., сравнившись с показателем Киева.
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Новостройки: цены растут, несмотря на падение спроса

В октябре медиа стоимость квадратного метра в новостройках выросла в большинстве регионов Украины.

Наибольшее удорожание зафиксировали в Запорожской области — на 10,7%. В Полтавской области цены повысились на 6,2%, в Киеве — на 5,8%, в Кировоградской области — на 5,2%.

В то же время в Черновицкой области квадратный метр подешевел на 8,3%, а в Ивано-Франковской — на 5,5%.

В Киеве медианная стоимость квадратного метра в новостройках достигла $1504.

Самым дорогим районом столицы остается Печерский, где квадратный метр стоит $2855. Самые доступные новостройки — в Деснянском районе с медианной ценой $864 за квадратный метр.

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Несмотря на рост цен, интерес к новому жилью снижается. Наибольшее падение спроса в октябре зафиксировали в Киеве — на 33%.

В то же время в Закарпатской области спрос вырос на 15%, в Днепропетровской — на 12%, в Николаевской — на 9%.

Сколько жилья строят в Украине

По данным DIM.RIA, в октябре продолжали работать 85% отделов продаж новостроек.

Высокую активность застройщиков зафиксировали в Закарпатской области, где работали 98% отделов продаж, а также во Львовской и Волынской областях — по 97%.

Меньше всего открытых отделов продаж оставалось на Харьковщине — 29%, Запорожье — 44% и Сумщине — 46%.

За месяц в эксплуатацию ввели 14 жилых домов, состоящих из 23 секций. Больше секций сдали в Киеве и Киевской области — 14, из которых девять в столице.

Вторичный рынок: где самые дорогие квартиры

В октябре медианная цена однокомнатной квартиры в Закарпатье достигла $85 тыс. — столько же, сколько в Киеве.

Самое доступное жилье среди регионов — в Херсонской области, где однокомнатная квартира стоит в среднем $16 тыс.

В большинстве западных областей цены на вторичном рынке продолжили расти. Наибольшее удорожание зафиксировали в Тернопольской области (+6%), Закарпатской (+5%) и Львовской (+5%).

В Черкасской области жилье подешевело на 13%, в Ровенской — на 8%, в Черниговской — на 7%.

Как изменились цены на квартиры в Киеве

По данным маркетплейса, в октябре медиани цены предложения на вторичном рынке столицы снизились во всех районах.

Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры в Святошинском районе — на 23%, а также в Днепровском — на 18%.

Дороже всего остается Печерский район, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет $179 тыс. Самым доступным — Деснянский район с ценой $46 тыс.

В то же время, количество объявлений о продаже вторичного жилья в Киеве за месяц сократилось на 63%, а в Киевской области — на 25%.

Что происходит со спросом

В октябре спрос на вторичное жилье снижался почти по всей Украине.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Тернопольской области — на 25%, Винницкой — на 22%, Хмельницкой и Кировоградской — по 20%.

Рост интереса к покупке вторичной недвижимости наблюдался только в Днепропетровской (+10%) и Закарпатской (+4%) областях.

При этом в четырех регионах количество предложений превышало показатель спроса. Наибольший разрыв был зафиксирован в Киевской области — в 2,3 раза. В Киеве соотношение составило 2,2, в Одесской области — 1,7, в Ивано-Франковской — 1,1.

В целом, октябрь продемонстрировал разнонаправленную динамику рынка: спрос на покупку жилья преимущественно снижался, однако цены на новостройки в большинстве регионов продолжали расти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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