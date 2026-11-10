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10 ноября 2026, 9:58 Читати українською

Криптобиржа Coinbase получила банковскую лицензию в США

Американская криптобиржа Coinbase получила одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание госрегулируемой Coinbase National Trust Company с урезанной банковской лицензией.

Американская криптобиржа Coinbase получила одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание госрегулируемой Coinbase National Trust Company с урезанной банковской лицензией.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто означает получение лицензииЛицензия OCC позволит Coinbase оказывать крупным клиентам услуги по хранению активов и проведению платежей, однако компания не сможет принимать депозиты и выдавать кредиты, как это делают коммерческие банки.
Лицензия OCC позволит Coinbase оказывать крупным клиентам услуги по хранению активов и проведению платежей
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Что означает получение лицензии

Лицензия OCC позволит Coinbase оказывать крупным клиентам услуги по хранению активов и проведению платежей, однако компания не сможет принимать депозиты и выдавать кредиты, как это делают коммерческие банки.

Клиентские средства должны быть отделены от активов Coinbase, согласно требованию прозрачности и защиты активов на случай, если у кастодиана возникнут проблемы с резервами или безопасностью.

Напомним

В 2018 году Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) одобрил создание Coinbase Custody Trust Company, выдав ограниченную лицензию. Она давала Coinbase право работать в качестве трастовой компании лишь в штате Нью-Йорк.

Теперь трастовая компания Coinbase будет оказывать кастодиальные услуги под единым федеральным надзором на всей территории США и бирже не придется получать отдельные разрешения на работу в каждом штате.

В 2017 году биржа получила от NYDFS лицензию BitLicense, появившуюся за пару лет до этого. BitLicense позволяет проводить операции с цифровыми активами на территории штата Нью-Йорк.

Получить BitLicense непросто: компания должна иметь достаточные финансовые резервы, обеспечить высокий уровень безопасности для защиты пользователей и регулярно проходить аудит.

BitLicense — дорогостоящая лицензия, ее стоимость может составлять от $250 000 до $1 млн. В октябре американская криптокомпания Ripple получила одобрение OCC на создание госрегулируемого банка Ripple National Trust Bank (RNTB), который теперь может управлять резервами привязанного к доллару стейблкоина Ripple USD (RLUSD).

Однако Ассоциация независимых региональных банков США (ICBA) потребовала OCC отозвать трастовые лицензии у криптокомпаний. Банкиры опасаются, что такие разрешения позволят криптопредпринимателям получить легальный статус без соблюдения требований, предъявляемых к застрахованным банкам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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