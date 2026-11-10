За 176 лет в мире исчезли 405 валют: сколько раз менялись деньги в Украине

Из 568 государственных валют, которые исследовали экономисты за период с 1850 по 2026 год, 405, или более 70%, уже прекратили существование. При этом медианная продолжительность жизни денежной единицы составляет всего 33 года. Об этом говорится в исследовании Банка международных расчетов (BIS) Gaining (and losing) currency: global database of currencies, 1850−2026, опубликованном 6 ноября.

Из 568 государственных валют, которые исследовали экономисты за период с 1850 по 2026 год, 405, или более 70%, уже прекратили существование.

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Сколько лет существуют валюты

Ученые проанализировали историю 568 валют на шести континентах, в том числе колониальных, территориальных и военных денежных единиц.

По результатам исследования, почти каждая четвертая валюта (23%) просуществовала менее десяти лет. В то же время около 12% денежных единиц продержались более столетия.

Средняя продолжительность существования валюты составляет примерно 52 года, в то время как медианная — 33 года. По оценке выживаемости, учитывающей до сих пор находящиеся в обращении валюты, половина денежных единиц прекращает существование в течение 44 лет после введения.

Самый высокий риск исчезновения приходится на первое десятилетие существования валюты. Если она преодолевает этот период, ее шансы оставаться в обращении длительно существенно возрастают.

Почему валюты исчезают

Исследователи установили, что новые валюты чаще всего возникают по политическим причинам, прежде всего, после обретения государствами независимости.

На этот фактор приходится 27,5% случаев появления новых денежных единиц.

Основные причины прекращения существования валют в основном экономические:

35,3% — изменение названия денежной единицы или деноминация;

19,5% — инфляция;

14,1% — войны и распад государств;

8,4% — вступление в валютные союзы.

Следовательно, само изменение валюты не всегда свидетельствует об экономическом кризисе. Иногда речь идет о технической денежной реформе или переходе на общую валюту.

Сколько валют осталось в мире

Число государственных валют возросло примерно с 67 в 1850 году до рекордных 192 в 1994 году. Значительное увеличение их количества произошло после распада Советского Союза.

Однако к 2026 году количество валют сократилось до 163.

Главной причиной стало введение евро, заменившего 23 национальных валюты. На уменьшение их количества также отразились другие валютные союзы и долларизация отдельных экономик.

Что исследование показало об Украине

По классификации исследователей, на территории Украины в течение анализируемого исторического периода использовались пять разных валют, из которых одна остается в обращении.

Интересно, что украинская гривна и карбованец первого выпуска 1918 попали в перечень кратчайших по продолжительности существования денежных единиц. Каждая из них, по методике авторов, просуществовала менее года.

Среди валют-долгожителей исследователи выделили британский фунт стерлингов к переходу на десятичную систему — 1171 год, а также французский ливр — 1014 лет.

Старейшей валютой, до сих пор находящейся в обращении, назван доллар США, введенный в 1792 году.