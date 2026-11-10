Оплата рекламы Google, Facebook, Instagram и TikTok в гривне — Billing Media

Сергей Киприк, владелец Billing Media

В статусе официального украинского реселлера международных рекламных платформ Billing Media обслуживает более 1000 клиентов ежемесячно.

Мы сочетаем работу с глобальными рекламными сервисами с привычным для бизнеса форматом B2B: с заключением договора и сопровождением операций полным пакетом бухгалтерских документов.

Развивая Billing Media, я вижу нашу задачу шире, чем организация рекламных платежей. Мы работаем как финансовый и технологический партнер украинских компаний и рекламных агентств, помогая им оплачивать продвижение на международных платформах, контролировать остатки средств на рекламных аккаунтах и своевременно планировать пополнение. Такой подход позволяет нашим клиентам не только платить за рекламу в удобном для них формате, но и минимизировать риски блокировок и остановки рекламы из-за несвоевременной оплаты.

Клиенты могут проводить расчеты в гривне, выбирать удобный способ финансирования рекламы и получать необходимые бухгалтерские документы. При этом наша работа не заканчивается зачислением средств. Мы помогаем отслеживать состояние балансов на всех рекламных аккаунтах, которые сопровождаем, чтобы необходимость в следующем пополнении не становилась неожиданностью.

Это существенно разгружает наших клиентов: им не нужно постоянно следить, сколько средств осталось на рекламном аккаунте и когда пришло время платить. Также наши клиенты получают поддержку при создании аккаунтов и в случае блокировок или других технических вопросов получают помощь от персональных менеджеров Billing Media.

Billing Media — официальный реселлер рекламных платформ и технологический партнер бизнеса.

Расчеты в Украине для продвижения на мировых рынках

Оплата рекламного бюджета в гривне не ограничивает кампанию украинской аудиторией. Через Billing Media можно пополнить аккаунт в Украине и использовать эти средства для размещения рекламы в других странах, где соответствующая платформа поддерживает показы. География продвижения определяется настройками кампании и правилами выбранного рекламного сервиса.

Решения о рынках и целевых аудиториях принимает клиент. Наша команда помогает организовать финансирование в соответствии с его потребностями. Например, украинская компания может проводить платежи в гривне, одновременно направляя рекламные кампании на привлечение покупателей или заказчиков за рубежом.

Практическое содержание финансового партнерства

До начала сотрудничества клиенту важно понимать порядок оплаты, сумму будущего зачисления и перечень документов, которые получит бухгалтерия. Для меня именно конкретные ответы на эти вопросы составляют основу финансового партнерства.

Перед проведением платежа мы согласовываем способ расчетов, сообщаем сумму к оплате в гривне, объем средств, которые поступят на рекламный аккаунт, и стоимость услуг Billing Media. При необходимости конвертации ее условия также определяем заранее. После этого организуем пополнение рекламных аккаунтов и обеспечиваем документальное сопровождение.

Помимо расчетов, наша команда помогает создавать рекламные учетные записи и поддерживает клиентов во время работы с ними. Офисы Billing Media расположены в Европе, США и Азии. Мы сопровождаем компании, которые используют международные рекламные инструменты для продвижения на разных рынках.

Оплата нескольких рекламных платформ через одного партнера

Billing Media работает как официальный украинский реселлер более чем 30 различных рекламных платформ. Оплата рекламы в Google, Meta, TikTok и на других рекламных платформах может быть выполнена одним платежом в гривне по одному договору. Также можно перенести баланс между рекламными платформами.

Выбрав необходимые каналы продвижения, клиент может организовать гривневые платежи через нашу платформу. Такой формат подходит как компаниям с одним рекламным аккаунтом, так и агентствам, которые одновременно работают с десятками платформ и аккаунтов и запускают проекты в разных странах.

Условия сотрудничества должны быть прозрачными и известными до перевода средств

По моему убеждению, финансовые договоренности должны быть понятными еще до первой оплаты. Поэтому в начале работы мы согласовываем рекламную платформу, размер пополнения, валюту расчетов, комиссию и сроки поступления средств. Это позволяет бизнесу заранее учесть полную стоимость услуги при планировании рекламного бюджета.

Взаимодействие оформляем договором, а проведенные операции сопровождаем документами для бухгалтерского учета. В зависимости от согласованного формата сотрудничества и условий конкретной операции расчеты могут осуществляться с НДС или без него. Состав необходимой документации определяем на начальном этапе.

Прозрачность я понимаю как отсутствие неопределенности относительно стоимости услуг, порядка зачисления средств и документального подтверждения платежей. Не менее важно сразу договориться, как будут происходить дальнейшие пополнения и кто будет сопровождать этот процесс.

Технологическое партнерство: от пополнения до контроля остатков

Для стабильного финансирования рекламы недостаточно просто перевести средства на аккаунт. Нужно также отслеживать их остаток и заранее определять потребность в следующем платеже. Особое значение это приобретает, когда компания одновременно использует несколько рекламных платформ или агентство ведет много клиентских проектов.

Именно в этом заключается одна из ключевых составляющих технологического партнерства с Billing Media. Мы помогаем контролировать остатки на всех рекламных аккаунтах клиента, которые находятся на нашем сопровождении, и организовывать своевременное пополнение. Контроль балансов является частью постоянной работы, а не только реакцией на уже исчерпанный бюджет.

Отслеживание остатков помогает заранее согласовывать необходимые платежи и избегать ситуаций, когда реклама прекращается из-за несвоевременной оплаты. Для бизнеса это означает более предсказуемый процесс финансирования, а для маркетинговой команды уменьшает необходимость в срочном решении платежных вопросов во время активных кампаний.

Я рассматриваю технологическое сопровождение и персональную поддержку как взаимосвязанные составляющие нашей работы. Контроль средств должен сопровождаться понятным порядком действий, согласованным графиком расчетов и доступной коммуникацией с менеджером.

Наша задача состоит в том, чтобы помочь клиенту предотвращать перерывы в рекламе из-за нехватки финансирования, а не только пополнять аккаунт после возникновения проблемы.

Задачи, которые мы решаем для компаний и агентств

Для бизнеса сотрудничество с Billing Media охватывает выбор способа оплаты рекламы, организацию пополнений, контроль остатков средств и упорядочение документооборота. Я стремлюсь, чтобы последовательность этих действий была одинаково понятна владельцу компании, маркетинговой команде и бухгалтерии.

Рекламным агентствам дополнительно нужна согласованная работа с бюджетами разных заказчиков. Когда команда сопровождает несколько проектов, важно не только распределить средства между платформами, но и своевременно заметить потребность в пополнении каждого аккаунта. Взаимодействие с одним партнером помогает упорядочить контроль балансов, проведение платежей и подготовку финансовых документов в рамках согласованных условий.

Когда агентство привлекает новые проекты, наша команда может помочь с созданием рекламных учетных записей и обеспечить их дальнейшее сопровождение. Это упрощает организационные процессы и позволяет уделять больше внимания самим кампаниям и задачам клиентов.

Опыт клиентов после перехода на официальный биллинг

На сегодняшний день мы ежемесячно пополняем рекламные аккаунты более чем 1000 компаниям: это малый и крупный бизнес, локальные и международные рекламные агентства. Компании, с которыми мы работаем, выразили свою оценку сотрудничества в рекомендательных письмах (смотрите на сайте Billing Media). С их разрешения привожу обобщенное содержание этих отзывов.

Kasta (ООО «Маркасон»)

В рекомендации Kasta особое внимание уделено скорости обратной связи и готовности команды оперативно обрабатывать рабочие обращения. Компания также положительно оценивает гибкость в нестандартных ситуациях и партнерский характер взаимодействия при решении ежедневных задач.

Yakaboo (ООО «Якабу Ритейл»)

Для Yakaboo принципиальное значение имеет работа рекламы в Meta без вынужденных перерывов. Среди важных составляющих сотрудничества компания называет индивидуальный график пополнений и сопровождение персонального менеджера. Специалист самостоятельно отслеживает остатки средств на рекламных аккаунтах и своевременно пополняет их.

Delta Medical

В отзыве Delta Medical говорится о стабильном зачислении средств на рекламные аккаунты, оперативной помощи и надлежащем сопровождении. По оценке компании, рабочие вопросы решаются своевременно, а кампании продолжаются без задержек и технических перерывов.

Интергал-Буд

Компания выделяет гибкость в финансовых вопросах и поддержку бесперебойной работы рекламных учетных записей. Такой подход помогает избегать приостановки кампаний и поддерживать стабильное поступление обращений от потенциальных клиентов.

Havas Worldwide Digital Kyiv

В рекомендательном письме подчеркнута важность бесперебойного запуска и финансирования кампаний на платформах Meta. Опыт взаимодействия с Billing Media компания характеризует как подтверждение стабильности и высокой надежности партнера.

Сеть аптек «Подорожник»

Одним из главных преимуществ сеть называет учет индивидуальных требований к документообороту. Отдельно отмечены соблюдение сроков и работа персонального менеджера, который контролирует остатки средств на рекламных аккаунтах и обеспечивает своевременное пополнение.

robota.ua

В центре отзыва robota.ua находится предсказуемость рабочих процессов. Компания отмечает системную организацию пополнения рекламных балансов и учета средств без задержек. Дополнительным преимуществом является быстрое реагирование команды на текущие запросы.

Fozzy Media Group

Fozzy Media Group положительно оценивает оперативность поддержки, своевременное решение рабочих вопросов и консультации по использованию рекламных платформ. Сопровождение финансирования рекламных бюджетов компания описывает как конструктивное взаимодействие с соблюдением установленных сроков.

IBIS-GEAR (ООО «Рыболовство и Экспедиции»)

При одновременной работе со многими рекламными аккаунтами компания особенно ценит эффективную организацию пополнений. В отзыве говорится о мгновенном зачислении средств, распределении бюджетов без сбоев и постоянной готовности команды поддерживать связь.

Эпицентр К

В своем отзыве компания сообщает о 100% бесперебойности работы всех рекламных аккаунтов, что позволяет минимизировать риски остановки кампаний и потери лидов. Также она отмечает гибкость финансовых решений и учет потребностей клиента при организации финансирования.

Порядок начала сотрудничества

Первым шагом является заявка на сайте Billing Media. В ней необходимо указать рекламные платформы, планируемые страны продвижения, примерный бюджет и желаемый способ расчетов. На основании этой информации наша команда уточнит потребность в создании новых аккаунтов и предложит условия работы.

После согласования стоимости, сроков и перечня документов мы заключаем договор и начинаем сотрудничество. Дальнейшие пополнения, контроль остатков и сопровождение рекламных аккаунтов осуществляются в порядке, определенном вместе с клиентом.

Что стоит проверить перед выбором партнера

Я рекомендую оценивать организацию рекламных платежей не только по сумме перевода. Важно понимать, как подтверждаются расходы, кто контролирует остатки на аккаунтах и каким образом обеспечивается своевременное пополнение. Отдельного внимания требует доступность поддержки, когда возникают рабочие вопросы.

Наличие средств в общем рекламном бюджете еще не означает, что каждый аккаунт будет пополнен вовремя. Поэтому финансирование должно опираться на понятную процедуру, в которой контроль балансов связан с графиком платежей компании и ответственностью участников процесса.

Перед планированием следующего квартала целесообразно проверить наличие договора, необходимых документов и ответственного лица со стороны партнера. Также стоит выяснить, охватывает ли сопровождение все нужные рекламные аккаунты и помогает ли оно заранее определять потребность в пополнении. Неопределенность в этих вопросах является поводом пересмотреть действующую организацию работы.

Для меня ценность Billing Media заключается в сочетании финансового и технологического партнерства. Мы помогаем не просто оплачивать рекламу, а выстраивать последовательный процесс ее финансирования, который охватывает контроль остатков, своевременные пополнения, документооборот и поддержку команды.

Приглашаю к сотрудничеству компании и рекламные агентства, которые стремятся оплачивать продвижение в гривне и развивать деятельность на международных рынках. Команда Billing Media поможет определить удобный способ расчетов, организовать контроль балансов рекламных аккаунтов, подготовить документы и обеспечить сопровождение персонального менеджера. Обращайтесь на partners@billing.media или подавайте заявку на сайте billing.media.