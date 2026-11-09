После закрытия межбанка в понедельник, 9 ноября, курс доллара подорожал на 37 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже. В то время как курс евро стал больше на 54 копеек в покупке и на столько же — в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 9 ноября
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Закрытие 9 ноября
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Изменения
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45,23/45,26
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45,60/45,63
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37/37
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50,55/50,57
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51,09/51,11
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54/54
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,32−45,98 грн. Евро покупают за 50,66 грн., а продают за 51,51 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,15−46,35, евро — 51,65−51,90 грн.
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Источник: Минфин
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