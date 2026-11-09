Фунт за прошедший период от попытки возобновить снижение перешел к росту, выйдя на очередные локальные максимумы. В начале давление на пару оказывала сила доллара накануне заседания ФРС, который впоследствии сохранил процентную ставку в диапазоне 3,75−4,00%, решение было принято десятью голосами против двух. В сопроводительном заявлении ФРС отметила устойчивые темпы экономического роста, стабильность рынка труда и сохраняющееся повышенное инфляционное давление. Кевин Уорш заявил, что не верит в обещания о будущих шагах без чрезвычайных обстоятельств, и объявил о сокращении числа заседаний со ставкой. На фоне этого, доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на 3,8 базисного пункта, а долларовый индекс потерял около 0,2%, что позволило пару вернуться к росту.
GBP/USD: фунт продолжает попытки к росту на шатком основании
Дополнительную поддержку фунт получил после того, как министр финансов Великобритании Джон Хили представил первый бюджет правительства Энди Бернхэма. Снятие неопределённости вокруг бюджетного события позволило участникам рынка сосредоточиться на другом факторе — предстоящем повышении процентной ставки Банком Англии. Рынок практически полностью закладывал повышение на 0,25 процентного пункта, а также допускал дальнейшее ужесточение политики в 2027 году, что увеличивало привлекательность фунта с точки зрения ожидаемой доходности британских активов.
Кроме того, позитивным для фунта стал удар по доллару, когда на промежуточных выборах в американский Конгресс Демократическая партия одержала убедительную победу, получив контроль над обеими палатами. Индекс доллара показал самое сильное дневное падение за три недели. Доходности десятилетних облигаций США опустились к 4,92% с примерно 5,3% в начале октября.
Вместе с тем, Банк Англии впервые за три с лишним года повысил ставку, на 0,25 п.п., до 4%. Регулятор объяснил шаг ростом цен на энергоносители и ждёт инфляцию около 5% к середине 2027 года и что это повышение вряд ли последнее, если конфликт не разрешится. Тем не менее, решение уже было заложено в цену, поэтому большого импульса не вышло. Более того, инвесторы до заседания закладывали в котировки ещё три повышения по 0,25 процентного пункта в течение 2027 года. В то же время, риторика регулятора выступила ограничителем для роста: Банк Англии подчеркнул, что дальнейшие решения не будут приниматься по заранее установленному графику и будут зависеть от того, насколько рост энергетических цен распространится на заработные платы и остальные потребительские цены.
Вслед за этим последовало резкое снижение пары после публикации американской статистики занятости за октябрь: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 165 тысяч против ожидавшихся аналитиками 65 тысяч. Одновременно уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. Данные за август и сентябрь пересмотрели вверх на 84 тысячи. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС выросла с 67% до около 80%. Доходность американских казначейских облигаций пошла вверх, а долларовый индекс прибавил около 0,77%.
Несмотря на последнее заметное снижение пара смогла удержаться на траектории восходящего вектора и пытается возобновить рост. Цена протестировала уровень 1,3339, где проходит основной барьер с высокой активностью покупателей, которые отбили попытку вернуться ниже, что не исключает вероятность повторного возврата. Очередной ретест этой ключевой зоны с последующим отскоком от него даст сигнал на продолжение восходящего движения к целевой области между 1,3508−1,3603.
Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя поддержки и дальнейшего продвижения цены ниже разворотного уровня на 1,3260.
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