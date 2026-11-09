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9 ноября 2026, 15:45 Читати українською

GBP/USD: фунт продолжает попытки к росту на шатком основании

Фунт за прошедший период от попытки возобновить снижение перешел к росту, выйдя на очередные локальные максимумы. В начале давление на пару оказывала сила доллара накануне заседания ФРС, который впоследствии сохранил процентную ставку в диапазоне 3,75−4,00%, решение было принято десятью голосами против двух. В сопроводительном заявлении ФРС отметила устойчивые темпы экономического роста, стабильность рынка труда и сохраняющееся повышенное инфляционное давление. Кевин Уорш заявил, что не верит в обещания о будущих шагах без чрезвычайных обстоятельств, и объявил о сокращении числа заседаний со ставкой. На фоне этого, доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на 3,8 базисного пункта, а долларовый индекс потерял около 0,2%, что позволило пару вернуться к росту.

Фунт за прошедший период от попытки возобновить снижение перешел к росту, выйдя на очередные локальные максимумы.
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Дополнительную поддержку фунт получил после того, как министр финансов Великобритании Джон Хили представил первый бюджет правительства Энди Бернхэма. Снятие неопределённости вокруг бюджетного события позволило участникам рынка сосредоточиться на другом факторе — предстоящем повышении процентной ставки Банком Англии. Рынок практически полностью закладывал повышение на 0,25 процентного пункта, а также допускал дальнейшее ужесточение политики в 2027 году, что увеличивало привлекательность фунта с точки зрения ожидаемой доходности британских активов.

Кроме того, позитивным для фунта стал удар по доллару, когда на промежуточных выборах в американский Конгресс Демократическая партия одержала убедительную победу, получив контроль над обеими палатами. Индекс доллара показал самое сильное дневное падение за три недели. Доходности десятилетних облигаций США опустились к 4,92% с примерно 5,3% в начале октября.

Вместе с тем, Банк Англии впервые за три с лишним года повысил ставку, на 0,25 п.п., до 4%. Регулятор объяснил шаг ростом цен на энергоносители и ждёт инфляцию около 5% к середине 2027 года и что это повышение вряд ли последнее, если конфликт не разрешится. Тем не менее, решение уже было заложено в цену, поэтому большого импульса не вышло. Более того, инвесторы до заседания закладывали в котировки ещё три повышения по 0,25 процентного пункта в течение 2027 года. В то же время, риторика регулятора выступила ограничителем для роста: Банк Англии подчеркнул, что дальнейшие решения не будут приниматься по заранее установленному графику и будут зависеть от того, насколько рост энергетических цен распространится на заработные платы и остальные потребительские цены.

Вслед за этим последовало резкое снижение пары после публикации американской статистики занятости за октябрь: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 165 тысяч против ожидавшихся аналитиками 65 тысяч. Одновременно уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. Данные за август и сентябрь пересмотрели вверх на 84 тысячи. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС выросла с 67% до около 80%. Доходность американских казначейских облигаций пошла вверх, а долларовый индекс прибавил около 0,77%.

Несмотря на последнее заметное снижение пара смогла удержаться на траектории восходящего вектора и пытается возобновить рост. Цена протестировала уровень 1,3339, где проходит основной барьер с высокой активностью покупателей, которые отбили попытку вернуться ниже, что не исключает вероятность повторного возврата. Очередной ретест этой ключевой зоны с последующим отскоком от него даст сигнал на продолжение восходящего движения к целевой области между 1,3508−1,3603.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя поддержки и дальнейшего продвижения цены ниже разворотного уровня на 1,3260.

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Источник: Минфин
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