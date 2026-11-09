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9 ноября 2026, 12:47 Читати українською

Bitcoin на распутье: минимальный риск против большой коррекции

Биткоин последние несколько дней застрял на уровне поддержки 75000, довольно вяло её тестируя. Однако, если присмотреться, на графике можно разглядеть формирование миниатюрного «флага» — классической фигуры продолжения движения. Конечно, покупатели вполне могут перехватить инициативу и отправить котировки штурмовать уровень 87000. Тем более, что их технические риски в случае неудачи в этой авантюре совсем небольшие и спокойно прячутся ниже отметки 75000.

Биткоин последние несколько дней застрял на уровне поддержки 75000, довольно вяло её тестируя.
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С другой стороны, весьма перспективным сценарием видится и коррекционное снижение монеты к уровню поддержки 65000. Именно там проходит ранее пробитая «линия шеи» крупной разворотной фигуры «перевернутая голова с плечами», которую после уверенного пробоя вверх рынок так ни разу и не протестировал.

Главным фундаментальным драйвером для выхода из «флага» вверх на ретест максимумов выступает сильный институциональный базис, сформированный до начала ноябрьской фиксации. Несмотря на текущее затишье на выходных, долгосрочный эффект весеннего халвинга и курс мировых центробанков на глобальное смягчение монетарной политики продолжают ограничивать свободное рыночное предложение монет. Если спотовый спрос активизируется и вернет цену выше промежуточного сопротивления 76300−77700, крупные игроки утвердятся во мнении, что уровень 75000 — это железобетонный пол для нового бычьего рывка в сторону 87000.

Поводом для полноценного падения к 65000 выступает затяжное техническое давление: монета рискует закрыть в красной зоне пятую неделю подряд. Масла в огонь подливают зафиксированные в начале ноября рекордные оттоки из американских спотовых Bitcoin-ETF (чистый минус составил около $1.28 млрд), а также масштабный выход в кэш долгосрочных держателей. Кроме того, триумф демократов на промежуточных выборах в США добавляет нервозности криптоиндустрии, поскольку может усложнить принятие лояльного к цифровым активам законодательства. Если институционалы продолжат сокращать позиции, закрытие позиций на фьючерсном рынке быстро отправит BTC тестировать «линию шеи» в районе 65000.

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

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Источник: Минфин
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