Энергетика как инфраструктура будущего: как Codex Energy развивает новый Энергопарк в Черновцах

Стабильное электроснабжение — одно из ключевых условий непрерывной работы бизнеса. Повреждение энергетической инфраструктуры вследствие российских атак, риски перебоев и неопределенность доступности электроэнергии побуждают предприятия искать новые подходы к энергообеспечению. В таких условиях развитие альтернативной энергетики приобретает особое значение, ведь создание дополнительных генерирующих мощностей помогает укреплять энергетическую устойчивость страны.

На этом фоне в Украине появляется все большее количество проектов, использующих потенциал возобновляемых источников энергии. В то же время современная энергетика требует не только новых мощностей для производства электроэнергии, но и решений, позволяющих эффективно ею управлять. В частности, солнечная генерация зависит от времени суток и погодных условий: больше электроэнергии станции обычно производят в светлую часть дня, тогда как утром и вечером объемы генерации могут быть ниже.

Одним из решений этого вызова есть установки хранения энергии (УЗЭ). Они позволяют накапливать электроэнергию и использовать ее позже — в зависимости от потребностей потребления и рыночной ситуации. Сочетание солнечного поколения с накопителями открывает более широкие возможности для управления энергетическими потоками и создает основу для более гибкой работы энергетических объектов.

Именно по такому принципу развивается Энергопарк Codex Energy в Черновцах. Проект совмещает солнечную электростанцию установленной мощностью 6,8 МВт с системой скопления электроэнергии емкостью 15 МВт час. Такая конфигурация объединяет производство электроэнергии с возможностью ее хранения, что соответствует современному подходу к построению более гибкой и адаптивной энергетической инфраструктуры.

Особенностью Черновицкого Энергопарка является ориентация солнечных панелей по схеме East-West — к востоку и западу. В отличие от традиционного расположения панелей с преимущественной ориентацией на юг такая конфигурация позволяет сместить часть генерации на утренние и послеобеденные часы. Это помогает сформировать равномерный профиль производства электроэнергии в течение дня. В сочетании с системой накопления такое решение расширяет возможности управления производимой энергией и ее использование в соответствии с рыночными условиями.

Для Codex Energy этот проект является следующим шагом в развитии направления энергетического девелопмента. Первым проектом компании стал Энергопарк Болград в Одесской области. Новый объект в Черновцах продолжает развитие портфеля энергетических активов, в котором сочетаются возобновляемая генерация и технологии накопления электроэнергии. Такой подход отражает стремление создавать не просто отдельные генерирующие объекты, а комплексные энергетические решения, спроектированные на основе современных потребностей рынка.

Развитие энергопарка в Черновцах вписывается в более широкую трансформацию украинского энергетического сектора. Энергетическая инфраструктура постепенно развивается в направлении, где важны не только объемы производства, но и возможность накапливать электроэнергию, гибко управлять ее использованием и адаптироваться к изменениям спроса. В этом процессе частные энергетические проекты играют немаловажную роль, способствуя появлению новых мощностей и технологических решений.

Энергопарк Codex Energy в Черновцах — пример того, как сочетание солнечной генерации и накопления может стать основой современного энергетического актива. По мере трансформации рынка конкурентным преимуществом станут комплексные решения, способные учитывать изменчивость производства, потребности потребителей и рыночные условия. Именно такие проекты формируют основу для развития более гибкой и устойчивой энергетической системы Украины.