Аренда квартиры съедает до 86% зарплаты: в каких городах Украины жилье самое дорогое

Аренда однокомнатной квартиры в центральных районах Киева, Ивано-Франковска и Львова занимает от 76% до 86% средней городской зарплаты. По этому показателю украинские города приближаются к Барселоне и Мадриду, где расходы на жилье в центре составляют около 74% от среднего заработка. Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН Статистика и материалы Рады ЕС .

Аренда однокомнатной квартиры в центральных районах Киева, Ивано-Франковска и Львова занимает от 76% до 86% средней городской зарплаты.

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Где аренда забирает больше зарплаты

Самая высокая нагрузка среди проанализированных центральных районов зафиксирована в Печерском районе Киева.

При средней стоимости аренды 32095 грн и зарплаты 37500 грн на оплату квартиры нужно потратить около 86% месячного заработка. После этого остается только около 5400 грн на другие нужды.

Сколько зарплаты занимает аренда в центре

Часть средней городской зарплаты, которая идет на аренду однокомнатной квартиры

Источник: ЛУН Статистика. Показатели относятся к отдельным районам, а не средней аренде в каждом городе.

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В центре Ивано-Франковска аренда стоит 24 144 грн при средней зарплате 30 тыс. грн, то есть около 80% дохода.

В Галицком районе Львова однокомнатная квартира обойдется в среднем 25 109 грн за зарплаты 33 тыс. грн — около 76%.

Какая ситуация в других городах

В Днепре и Одессе соотношение стоимости аренды к средней зарплате ниже, однако даже здесь жилье в центральных районах занимает почти половину заработка.

В Центральном районе Днепра этот показатель составляет 48%, а в Приморском районе Одессы — 46%.

В Богунском районе Житомира аренда составляет 57% от средней городской зарплаты.

В Харькове нагрузки существенно отличаются в зависимости от района: 44% в Шевченковском и 29% в Киевском. В Чернигове показатель составляет 29%, а в Сумах — 22%.

Как украинские города выглядят на фоне Европы

По исследованию, опубликованному на сайте Совета Е С , аренда квартиры с одной спальней в центре Лиссабона превышает среднюю чистую зарплату местных жителей.

Европейский город

Европейские показатели за 2025 г. Источник: Euronews на основе Deutsche Bank Research Institute, опубликованный Советом Е С .

Итак, в центральном районе Львова аренда по зарплате стоит примерно столько же, сколько в Барселоне или Мадриде. А на Печерске в Киеве нагрузка даже выше.

В то же время, это ориентировочное сравнение: европейские и украинские данные охватывают разные периоды, выборки и показатели доходов.

Какую часть зарплаты следует тратить на жилье

На сайте Совета Е С ориентиром доступности аренды называют расходы до 30% заработной платы.

В некоторых центральных районах украинских городов этот показатель превышен более чем вдвое.

По словам руководителя ЛУН Статистика Людмилы Кирюхиной, более низкая абсолютная стоимость аренды не всегда означает более доступное жилье. В первую очередь важно оценивать, сколько средств остается после оплаты квартиры.

При таком соотношении арендных расходов и зарплат людям, снимающим жилье самостоятельно, приходится оставлять гораздо меньше денег на питание, транспорт и другие ежедневные потребности.