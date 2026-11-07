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7 ноября 2026, 13:42 Читати українською

Украинцы резко увеличили спрос на валюту: дефицит налички достиг исторического рекорда

На украинском валютном рынке сохраняется повышенный спрос на доллары. По приведенным в аналитическом обзоре расчетам среднесуточный дефицит валюты на межбанке составил $228,62 млн, а на наличном рынке достиг рекордных $75,38 млн. В то же время ажиотаж постепенно начал ослабевать. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На украинском валютном рынке сохраняется повышенный спрос на доллары.
На украинском валютном рынке сохраняется повышенный спрос на доллары.
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Что происходит на межбанке

Спрос на безналичную валюту остается высоким из-за увеличения гривневой ликвидности, бюджетных выплат и потребностей предприятий в финансировании импорта.

По данным аналитического обзора, среднесуточные показатели за неделю составляли:

Несмотря на сокращение дефицита на 5,8%, он остался одним из самых больших за всю историю наблюдений, согласно оценке автора обзора.

Одним из факторов роста спроса стали значительные бюджетные выплаты. В частности, по приведенным данным, 23 октября Казначейство перечислило государственным подрядчикам 63,9 млрд грн — более чем в пять раз выше обычного среднесуточного уровня.

Это увеличило объем гривны на рынке и могло усилить спрос на валюту для закупки импортных товаров, оборудования и горючего.

В то же время, автор анализа считает, что бюджетные выплаты стали скорее предпосылкой для изменения валютного курса, а не ее непосредственной причиной.

На наличном рынке установлен рекорд

На наличном валютном рынке дисбаланс оказался еще более ощутимым.

По оценке автора обзора, это самый среднесуточный дефицит наличной валюты за историю его наблюдений.

Рост дисбаланса был обусловлен не только высоким спросом, но и резким сокращением продаж валюты населением. Часть владельцев долларов воздерживалась от обмена, ожидая дальнейшего повышения курса.

На пике ажиотажа курсы банков и обменников существенно разошлись: по данным, доллар в банках стоил около 46,40 грн, тогда как в отдельных обменниках — до 47 грн.

Что могло вызвать валютный ажиотаж

Среди возможных факторов автор обзора называет кибератаку на криптовалютную биржу Binance.

Компания подтвердила серьезный инцидент безопасности 29 октября 2026, после которого временно ограничила вывод части активов. Возобновление операций происходило поэтапно с 1 ноября.

По мнению аналитика, ограничения могли сформировать отложенный спрос на наличную валюту среди пользователей криптовалютных сервисов.

Еще одним возможным фактором он называет операцию НАБУ и САП «Карфаген», в рамках которой правоохранители сообщили о разоблачении преступной организации, связанной, по версии следствия, с мошенническими колцентрами и незаконным бизнесом.

В то же время, подтвержденных данных о непосредственном влиянии этих событий на украинский валютный рынок нет. Предположения о переводе средств фигурантов расследования в наличную валюту остаются непроверенными.

Когда спрос был самым большим

По приведенным в обзоре данным, 2 ноября был зафиксирован особо высокий чистый спрос:

  • $78,8 млн — на наличном рынке;
  • $106,15 млн — на безналичном рынке.

Автор обзора связывает скачок безналичного спроса, в частности, с обновлением месячных лимитов на валютные операции в начале ноября.

В то же время, уже со вторника ситуация начала постепенно стабилизироваться, а спрос — снижаться.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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