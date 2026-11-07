Что происходит с биткоином и грозит ли крипторинку новая волна падения? Высокая инфляция, жесткая политика центральных банков и сокращение глобальной ликвидности создают все более сложные условия для рисковых активов.
Конец роста биткоина? Прогноз и риски для крипторинка (видео)
В то же время рыночные индикаторы сигнализируют о возможном изменении тренда, а сезонность добавляет новые поводы для беспокойства.
- Сможет ли биткоин возобновить рост?
- Какие сигналы будут указывать на начало медвежьего рынка?
- И насколько глубокой может быть коррекция BTC в ближайшие месяцы?
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Источник: Минфин
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