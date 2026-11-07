После задержки выплат на 18 млрд грн Минфин возобновил возмещение НДС: сколько получил бизнес

Министерство финансов Украины сообщило о возобновлении возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в штатном режиме. В октябре 2026 года налогоплательщикам вернули 25,9 млрд грн, в том числе полностью погасили суммы, выплату которых ранее приостановили из-за нехватки средств в госбюджете. Об этом говорится в сообщении Минфина от 6 ноября.

Министерство финансов Украины сообщило о возобновлении возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в штатном режиме.

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Сколько НДС возместили предприятиям

По данным Министерства финансов, объемы бюджетного возмещения составляли:

В ведомстве подчеркнули, что все ранее приостановленные суммы бюджетного возмещения уже выплачены.

Когда бизнес будет получать средства

Перечисление согласованных сумм бюджетного возмещения НДС происходит в обычном режиме.

Согласно пункту 200.13 Налогового кодекса Украины, Казначейство должно перечислять денежные средства в течение пяти операционных дней после получения информации о согласованных суммах возмещения.

Почему раньше приостановили выплаты

В середине октября министр финансов Сергей Марченко заявил о кризисе ликвидности государственного бюджета.

Из-за нехватки средств на едином казначейском счете правительство было вынуждено временно приостановить возмещение НДС на 18 млрд грн.

Кроме того, по озвученным тогда данным, Минфин отсрочил на конец года расходы на 39 млрд грн, а объем непроведенных платежей на казначейском счете достиг 46 млрд грн.

Причиной стали значительные потребности в финансировании первоочередных расходов — обороны и безопасности, зарплат, пенсий и социальных выплат.

Для преодоления недостатка ликвидности Минфин активизировал привлечение средств через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и усилил меры по детенизации экономики.

По сообщению ведомства, задержанные выплаты НДС погашены, а механизм бюджетного возмещения работает в штатном режиме.