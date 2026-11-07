В понедельник, 9 ноября, миссия Международного валютного фонда приступит к работе над вторым и третьим пересмотрами программы расширенного финансирования EFF. По результатам этих пересмотров Украина может получить $1,67 млрд финансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров по итогам разговора премьер-министра Сергея Корецкого с директором Европейского департамента МВФ Матеушем Щуреком и миссией Фонда.
Украина может получить еще $1,67 млрд от МВФ: когда начнутся переговоры
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Что будут обсуждать с МВФ
В ходе переговоров украинская сторона и представители Фонда сосредоточятся на нескольких вопросах:
- Фискальная и бюджетная политика.
- Состояния финансового сектора.
- Детенизация экономики.
- Параметры государственного бюджета на 2027 год.
- Привлечение международного финансирования в 2027—2028 годах.
К работе с миссией МВФ присоединятся команды Министерства финансов и Национального банка.
Что будет с бюджетом на 2027 год
Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении.
По словам премьер-министра, правительство планирует доработать документ по результатам консультаций с МВФ и после этого представить его на второе чтение.
Корецкий отметил, что бюджет должен учитывать финансовые потребности государства в условиях войны, а также согласованные объемы внешней помощи.
«Важно иметь согласованные параметры всех ключевых показателей и объемов внешнего финансирования», — отметил глава правительства.
Когда Украина получит деньги
МВФ планирует провести объединенный второй и третий пересмотры программы до конца 2026 года.
В октябре директор Европейского департамента Фонда Матеуш Щурек объяснял, что успешное завершение пересмотров будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной реформ и предоставления международными партнерами гарантий дальнейшего финансирования.
Окончательное решение о выделении средств должен принять Исполнительный совет МВФ.
Следовательно, $1,67 млрд — это ожидаемое финансирование, а не уже утвержденный или перечисленный транш.
Что было раньше
В феврале 2026 года МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу EFF в размере около $8,1 млрд.
20 июля Исполнительный совет Фонда завершил первый пересмотр программы, открыв возможность получить около $690 млн. После этого общий объем выплат Украине по новой программе составил около $2,2 млрд.
Программа МВФ является частью более широкого пакета международной финансовой поддержки Украины, необходимого для покрытия бюджетных нужд и поддержки макрофинансовой стабильности во время войны.
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