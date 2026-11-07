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7 ноября 2026, 9:48 Читати українською

Украина может получить еще $1,67 млрд от МВФ: когда начнутся переговоры

В понедельник, 9 ноября, миссия Международного валютного фонда приступит к работе над вторым и третьим пересмотрами программы расширенного финансирования EFF. По результатам этих пересмотров Украина может получить $1,67 млрд финансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров по итогам разговора премьер-министра Сергея Корецкого с директором Европейского департамента МВФ Матеушем Щуреком и миссией Фонда.

В понедельник, 9 ноября, миссия Международного валютного фонда приступит к работе над вторым и третьим пересмотрами программы расширенного финансирования EFF.
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Что будут обсуждать с МВФ

В ходе переговоров украинская сторона и представители Фонда сосредоточятся на нескольких вопросах:

  • Фискальная и бюджетная политика.
  • Состояния финансового сектора.
  • Детенизация экономики.
  • Параметры государственного бюджета на 2027 год.
  • Привлечение международного финансирования в 2027—2028 годах.

К работе с миссией МВФ присоединятся команды Министерства финансов и Национального банка.

Что будет с бюджетом на 2027 год

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении.

По словам премьер-министра, правительство планирует доработать документ по результатам консультаций с МВФ и после этого представить его на второе чтение.

Корецкий отметил, что бюджет должен учитывать финансовые потребности государства в условиях войны, а также согласованные объемы внешней помощи.

«Важно иметь согласованные параметры всех ключевых показателей и объемов внешнего финансирования», — отметил глава правительства.

Когда Украина получит деньги

МВФ планирует провести объединенный второй и третий пересмотры программы до конца 2026 года.

В октябре директор Европейского департамента Фонда Матеуш Щурек объяснял, что успешное завершение пересмотров будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной реформ и предоставления международными партнерами гарантий дальнейшего финансирования.

Окончательное решение о выделении средств должен принять Исполнительный совет МВФ.

Следовательно, $1,67 млрд — это ожидаемое финансирование, а не уже утвержденный или перечисленный транш.

Что было раньше

В феврале 2026 года МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу EFF в размере около $8,1 млрд.

20 июля Исполнительный совет Фонда завершил первый пересмотр программы, открыв возможность получить около $690 млн. После этого общий объем выплат Украине по новой программе составил около $2,2 млрд.

Программа МВФ является частью более широкого пакета международной финансовой поддержки Украины, необходимого для покрытия бюджетных нужд и поддержки макрофинансовой стабильности во время войны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 ноября 2026, 11:44
#
Знову чергові вимоги добити економіку, підняти податки, акцизи — щоб отримати кредит — і потім для його виплати будуть знову вимагати погіршити економіку колонії((
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