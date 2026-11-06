ЕС теряет €8 млрд налогов из-за британских оффшоров: какие страны пострадали больше всего

Почти €60 млрд налоговых поступлений ежегодно теряют страны Евросоюза из-за перемещения доходов транснациональными компаниями в юрисдикции с более низкими налогами. Около €8 млрд из этой суммы связано с британской сетью оффшоров, в которую входят заморские территории и коронные владения Великобритании. Наибольшие потери понесут Франция и Германия. Об этом говорится в исследовании Tax Justice Network, пише Euronews.

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Страны Европейского Союза ежегодно недополучают около €59,3 млрд налогов из-за того, что транснациональные компании перемещают доходы в страны и территории с более низкими налогами. Около €8 млрд этих потерь связано с британской сетью налоговых гаваней, в которую входят заморские территории и коронные владения Великобритании. Больше всего теряют Франция и Германия.

Такие оценки обнародовала организация Tax Justice Network 5 ноября вместе с обновлением Индекса корпоративных налоговых гаваней. Расчеты налоговых потерь стран относятся к 2022 году и учитывают деятельность транснациональных компаний, а не физических лиц.

Франция и Германия теряют больше всего

Наибольшие потери среди стран ЕС испытывает Франция. По оценке организации, в 2022 году она недополучила 13,1 млрд. евро налогов. В Германии этот показатель составил €11,8 млрд. Итого две страны потеряли €24,9 млрд, или 42% общей суммы по Евросоюзу.

Более €4 млрд недополучили также Испания (€4,8 млрд), Польша (€4,7 млрд) и Бельгия (€4,1 млрд).

В Италии потери оценивают в €3,6 млрд, в Нидерландах — €3,5 млрд, в Люксембурге — €3,2 млрд. В Ирландии этот показатель составляет €2,2 млрд, в Швеции — €1,6 млрд, в Австрии — €1,1 млрд.

В других странах ЕС потери не превышают €1 млрд. Самые маленькие суммы зафиксировали в Литве (€59 млн), Мальте (€61 млн), Латвии (€68 млн), Эстонии (€73 млн) и Хорватии (€75 млн).

Как британские оффшоры связаны с потерями ЕС

По оценке Tax Justice Network, около €8 млрд налоговых потерь стран Евросоюза связано с британской сетью налоговых гаваней. Организация впервые подсчитала, сколько каждая страна ЕС теряет из-за перемещения доходов компаний именно в эти юрисдикции. Это 13,6% от общих налоговых потерь Евросоюза.

Самые большие суммы приходятся на Францию и Германию. Из-за британской сети налоговых гаваней Франция теряет около €2,8 млрд. Это 21,3% всех ее потерь от перемещения корпоративных доходов — наибольшая доля среди стран ЕС. Для Германии соответствующие показатели составляют 1,4 млрд. евро и 11,9%.

В Люксембурге потери оценивают в €570 млн, в Испании — €475 млн, в Польше и Италии — по €438 млн, в Бельгии — €415 млн.

Шесть британских юрисдикций вошли в первую двадцатку индекса

Индекс корпоративных налоговых гаваней оценивает, как налоговые законы и финансовая деятельность определенных юрисдикций помогают транснациональным компаниям уменьшать налоги в других странах. При расчете учитывают законодательство, а также объемы прямых иностранных инвестиций, которые поступают в эти юрисдикции и исходят из них.

Четыре британских юрисдикции попали в первую десятку рейтинга. Британские Виргинские острова заняли первое место, Каймановы острова — второе, Бермудские острова — третье, а Джерси — восьмое. Гернси и остров Мэн также вошли в первую двадцатку. Великобритания заняла 19 место.

По оценке Tax Justice Network, Великобритания вместе с шестью юрисдикциями отвечает за 31% мирового риска корпоративных налоговых злоупотреблений. Если добавить еще четыре британские заморские территории — Гибралтар, Ангилью, острова Теркс и Кайкос и Монтсеррат, то доля вырастет до 33,3%.

Коронные владения без помощи других устанавливают налоговые правила. Налоговую политику британских заморских территорий в основном определяют местные органы власти. Великобритания имеет полномочия вмешиваться в их дела, но редко принимает законы по их внутреннему управлению.

Великобритания также теряет миллиарды из-за оффшоров

Несмотря на роль британских юрисдикций в международном перемещении корпоративных доходов, сама Великобритания тоже несет значительные налоговые потери. По оценке Tax Justice Network, из-за перевода прибылей транснациональными компаниями в налоговые гавани в других странах британский бюджет ежегодно недополучает £12,8 млрд, или €14,7 млрд. Это средний годовой показатель за 2018−2022 годы.

В Tax Justice Network считают, что Великобритания и страны ЕС могут извлечь наибольшую пользу от изменений, предусмотренных конвенцией ООН по налогообложению. Однако, по словам руководителя направления индекса организации Моран Харари, Великобритания и Евросоюз выступают против этих изменений.

В организации также отмечают, что международные усилия по борьбе с корпоративными налоговыми злоупотреблениями продолжаются уже много лет. Несмотря на это, во многих странах компании до сих пор не обязаны раскрывать базовую информацию, которая бы помогла налоговым органам выявлять такие практики.