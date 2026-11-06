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6 ноября 2026, 18:30 Читати українською

Либерализация не изменила валютный рынок: Нацбанк объяснил, почему

Смягчение валютных правил не изменило ситуацию на рынке. В третьем квартале бизнес переводил за границу чуть больше, чем раньше, но такие сделки составили лишь около 6% всех трансграничных платежей клиентов банков. Об этом говорится в отчете НБУ за 5 ноября.

Смягчение валютных правил не изменило ситуацию на рынке.
Бизнес использует лимиты, но рынок держится за счёт интервенций НБУ. Фото: Pexels
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Бизнес: лимиты работают, но объемы скромны

Переводов в рамках валютной либерализации в третьем квартале стало немного больше. Однако их доля во всех трансграничных платежах клиентов банков составила около 6%.

Около четверти сделок компании по-прежнему оплачивали собственной валютой. По словам НБУ, такие расчеты не давили на валютный рынок и международные резервы.

Бизнес и дальше активно пользовался «заемным» и «инвестиционным» лимитами. В их пределах за квартал перечислили более $350 млн.

августовские послабления почти незаметны

В августе НБУ смягчил валютные ограничения для физических лиц. На общий баланс рынка это повлияло слабо, считает регулятор.

В безналичном сегменте население во втором квартале являлось чистым продавцом валюты ($0,1 млрд в эквиваленте). С августа люди снова стали покупать больше, чем продавать, но за весь квартал чистая покупка составила всего $0,2 млрд.

Спрос на наличную валюту вырос еще более заметно: до $1,7 млрд с $1,2 млрд во втором квартале. В НБУ объясняют это не либерализацией, а ухудшением ожиданий из-за усиления российских атак.

Рынок держится на интервенциях НБУ

Дефицит валюты в третьем квартале закрывали, прежде всего, интервенции Нацбанка. Он продал $15,1 млрд. против $11,9 млрд. во втором квартале. Часть этой суммы составило перераспределение международной помощи на рынок, в том числе средств USL для локализации производства оружия.

Доля сделок без участия НБУ уменьшилась и в среднем чуть превышала 40%. Для сравнения, в октябре 2023 года, когда был введен режим управляемой гибкости, этот показатель составил 29%.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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