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6 ноября 2026, 18:00 Читати українською

ЕС может перевести Украине еще более €20 млрд до конца года: от чего зависит выплата

Украина может получить от Европейского Союза еще более 20 млрд евро до конца 2026 года. Еврокомиссия стремится перечислить все средства, предусмотренные на этот год в рамках кредитной программы на 90 млрд евро, однако окончательные выплаты будут зависеть от выполнения Украиной реформ. В Брюсселе положительно оценивают прогресс Киева, но не гарантируют, что всю сумму удастся перечислить в срок. Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари рассказал во время общения с журналистами «Европейской правды».

Украина может получить от Европейского Союза еще более 20 млрд евро до конца 2026 года.
Еще 20 млрд евро для Украины — ЕС может перечислить до конца года, но есть важное условие. Фото: Pexels
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Накануне, 5 ноября, Украина получила от ЕС 4,36 млрд евро на бюджетные и оборонные нужды. После этого в пределах нынешней части кредитной программы на €90 млрд осталось около €20 млрд, доступных для выплаты до конца года.

В Еврокомиссии не скрывают, что хотели перечислить всю предусмотренную сумму. По словам Уйвари, цель Брюсселя — достичь €45 млрд выплат Украине до конца 2026 года.

«Важно продолжать реформы, чтобы мы могли разблокировать остальное финансирование, и это остается нашей целью», — пояснил спикер.

Брюссель не гарантирует выплату всех средств

Когда журналисты попросили уточнить, уверена ли Еврокомиссия, что Украина действительно получит все более 20 млрд евро до конца года, однозначного ответа не прозвучало. Уйвари отметил, что Евросоюз решительно настроен достичь запланированного объема финансирования, но многое зависит от выполнения реформ украинской стороной. По его словам, Брюссель неоднократно отмечал эту связь.

Оценка нынешнего развития Украины со стороны Еврокомиссии остается положительной. В Брюсселе отмечают, что реформы продвигаются, и призывают украинские власти не замедлять их.

«Сейчас есть положительная динамика и хороший прогресс. Повестка дня реформ явно продвигается вперед, и важно поддерживать этот темп», — отметил Уйвари.

Какую поддержку Украина может получить в 2027 году

Параллельно Евросоюз готовит финансовую поддержку Украины на следующий год. По словам спикера, на прошлой неделе Еврокомиссия приняла соответствующую финансовую стратегию, которая сейчас находится на рассмотрении Совета Е С.

Предлагаемый подход предусматривает около €32 млрд на оборонные нужды Украины. Остальное финансирование планируется направить в поддержку государственного бюджета. Детали финансового плана на 2027 год Еврокомиссия обнародовала 30 октября.

Таким образом, европейская помощь остается важным источником финансирования как украинской обороны, так и государственных расходов. Однако ближайшие выплаты по программе этого года в значительной степени будут зависеть от того, насколько быстро Киев сможет выполнить необходимые обязательства перед европейскими партнерами.

Сколько денег ЕС предусмотрел для Украины

Общий объем кредитной программы Евросоюза для Украины составляет €90 млрд на 2026−2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды и развитие украинской оборонной промышленности, еще 30 млрд евро — на бюджетную и экономическую поддержку страны.

На 2026 год ЕС согласовал выделение в €45 млрд: €28,3 млрд на оборонное направление и €16,7 млрд на бюджетные нужды. 5 ноября Украина получила очередные €4,36 млрд., из которых €3,7 млрд. поступили в государственный бюджет, а €658 млн. предусмотрены на оборонные закупки.

Для получения бюджетной части этого транша Украина выполнила все 12 условий, определенных Еврокомиссией. До конца года остаются доступными и средства других европейских программ поддержки, в частности, Ukraine Facility, которые имеют отдельные условия финансирования.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
6 ноября 2026, 19:14
#
Знову для отримання нового кредиту вимагають прийняти чергові антидержавні закони, підняти податки, акцизи. просто так нічого не дають
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