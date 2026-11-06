После закрытия межбанка в пятницу, 6 ноября, курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 24 копейки в покупке и на 26 копеек — в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 6 ноября
|
Закрытие 6 ноября
|
Изменения
|
45,33/45,37
|
45,23/45,26
|
10/11
|
50,68/50,72
|
50,44/50,46
|
24/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,32−45,98 грн. Евро покупают за 50,75 грн., а продают за 51,59 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,21−46,33, евро — 51,56−51,82 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии