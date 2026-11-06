НБУ снизил курсы основных валют на выходные

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 6 — 9 ноября в коридоре 45,44 — 45,32 грн/$. Таким образом, на выходных американская валюта подешевеет на 12 копеек.

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Евро также дешевеет

Официальный курс евро в эти же дни установлен на уровне 51,04 грн/€ — 6 ноября и 50,64 грн/€ — 9 ноября.

Согласно расчетам регулятора, европейская валюта должна потерять 40 копеек по сравнению с пятничным утренним курсом.

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