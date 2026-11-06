Понять инвестиции: о чем будет конференция «Жить на проценты 2026»

Научиться начать эффективно анализировать выгодные возможности для капиталовложений инвесторы смогут уже 14 ноября, присоединившись к конференции «Жить на проценты». Одной из важных тем ивента станет дискуссия о системном мышлении в финансах, к которой присоединятся эксперты по инвестициям в землю, акции и недвижимость.

Дискуссия на конференции «Жить на проценты» — это формат разговора одновременно между несколькими экспертами. Сначала они по очереди высказываются на определенную тему, затем обсуждают ее и отвечают на вопросы зала.

Тема одной из дискуссий нынешнего инвента — «Системное мышление в финансах: как перестать угадывать и анализировать». Модерировать разговор будет Дмитрий Карпиловский, профессиональный full-time инвестор с 20 годами практического опыта, эксперт по доходной недвижимости и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине «УкрИнвестКлуб».

Как спикеры, к разговору присоединятся:

Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ҐРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд;

Тарас Козак, президент Инвестиционной группы УНИВЕР;

Егор Лесничий, коммерческий директор «Твоє Коло». Профессиональный инвестор в недвижимость. Эксперт Audit of Sales.

Эксперты обсудят изменения на рынке, подумают о том, как их удачно проанализировать и какие сигналы следует учитывать среди информационного шума. Будут говорить об изменениях ставки ФРС и влиянии на стоимость активов, о том, как оценивать справедливую стоимость акций, а еще как устанавливать причинно-следственные связи в финансах и мыслить системно.

Главная конференция года для инвесторов — «Жить на проценты» — состоится 14 ноября в Киеве. Присоединиться можно как онлайн, так и офлайн. участников ждут инсайды по инвестированию в разные активы — от акций до недвижимости и земли. Более 25 спикеров присоединятся к ивенту и уже готовятся поделиться своими знаниями и опытом с украинскими инвесторами.

Хотите понять, как получать пассивный доход и системно подходить к формированию качественного инвестиционного портфеля? Присоединяйтесь к «Жить на проценты 2026»!

✅КУПИТЬ БИЛЕТЫ