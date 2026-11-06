Доллар и евро дешевеют: как изменился курс валют 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,36−46,03 грн. Евро покупают за 50,86 грн., а продают за 51,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,27 грн, евро — 51,60−51,96 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,33−45,37 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,68−50,72 грн.

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