После закрытия межбанка в четверг, 5 ноября, курс доллара подешевел на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 27 копейки в покупке и на столько же — в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 5 ноября
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Закрытие 5 ноября
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Изменения
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45,50/45,53
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45,33/45,37
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17/16
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51,16/51,18
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50,89/50,91
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27/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,43−46,08 грн. Евро покупают за 51,02 грн., а продают за 51,83 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,05−46,30, евро — 51,70−52,00 грн.
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Источник: Минфин
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