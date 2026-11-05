ЕС перечислил Украине 4,36 млрд евро: какие налоговые изменения открыли путь к финансированию

Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро. Часть средств пойдет на поддержку государственного бюджета, остальные на оборонные закупки. Об этом сообщила Еврокомиссия .

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Из общей суммы 3,7 млрд евро составляет второй транш макрофинансовой помощи на 2026 год, еще 658 млн евро выделено на оборонные нужды.

На что направят деньги

Бюджетная поддержка поможет Украине финансировать первоочередные государственные расходы и обеспечивать работу основных государственных служб в условиях войны.

Оборонительную часть средств используют для закупки беспилотников, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны.

Значительная часть оборудования планируется закупить у украинских производителей, что также будет способствовать развитию отечественной оборонной промышленности.

Какие условия выполнила Украина

Для получения второго транша макрофинансовой помощи Украина выполнила все 12 согласованных с ЕС условий.

Среди ключевых изменений:

принятие законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы;

отмена освобождения от НДС для коммерческих товаров небольшой стоимости, поступающих в международных посылках;

усовершенствование налогового администрирования;

улучшение бюджетного планирования и управления государственными инвестициями;

модернизация таможенной системы и усиление внешнего аудита

В Еврокомиссии подчеркнули, что выполнение этих требований свидетельствует о продолжении реформ в Украине, несмотря на сложную военную ситуацию.

Сколько еще денег может получить Украина

До конца 2026 года Украине остается доступна финансовая поддержка ЕС на общую сумму 25,2 млрд евро.

Из них:

11,9 млрд евро — на развитие оборонно-промышленного потенциала;

9 млрд евро — бюджетная поддержка в пределах Ukraine Support Loan;

около 4,4 млрд евро — бюджетная поддержка по программе Ukraine Facility.

Выделение этих средств будет зависеть от выполнения Украиной согласованных условий и реформ.

Справка

Ukraine Support Loan — кредитный механизм ЕС в объеме до 90 млрд евро, созданный в феврале 2026 года для финансирования бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026—2027 годах.

По данным Еврокомиссии, с начала полномасштабного российского вторжения ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 235,9 млрд евро поддержки, в том числе 3,8 млрд евро из доходов от замороженных российских актов.