ЕС перечислил Украине 4,36 млрд евро: какие налоговые изменения открыли путь к финансированию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2026, 17:16 Читати українською

ЕС перечислил Украине 4,36 млрд евро: какие налоговые изменения открыли путь к финансированию

Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро. Часть средств пойдет на поддержку государственного бюджета, остальные на оборонные закупки. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро.
Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд евро
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из общей суммы 3,7 млрд евро составляет второй транш макрофинансовой помощи на 2026 год, еще 658 млн евро выделено на оборонные нужды.

На что направят деньги

Бюджетная поддержка поможет Украине финансировать первоочередные государственные расходы и обеспечивать работу основных государственных служб в условиях войны.

Оборонительную часть средств используют для закупки беспилотников, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны.

Значительная часть оборудования планируется закупить у украинских производителей, что также будет способствовать развитию отечественной оборонной промышленности.

Какие условия выполнила Украина

Для получения второго транша макрофинансовой помощи Украина выполнила все 12 согласованных с ЕС условий.

Среди ключевых изменений:

  • принятие законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы;
  • отмена освобождения от НДС для коммерческих товаров небольшой стоимости, поступающих в международных посылках;
  • усовершенствование налогового администрирования;
  • улучшение бюджетного планирования и управления государственными инвестициями;
  • модернизация таможенной системы и усиление внешнего аудита

В Еврокомиссии подчеркнули, что выполнение этих требований свидетельствует о продолжении реформ в Украине, несмотря на сложную военную ситуацию.

Сколько еще денег может получить Украина

До конца 2026 года Украине остается доступна финансовая поддержка ЕС на общую сумму 25,2 млрд евро.

Из них:

  • 11,9 млрд евро — на развитие оборонно-промышленного потенциала;
  • 9 млрд евро — бюджетная поддержка в пределах Ukraine Support Loan;
  • около 4,4 млрд евро — бюджетная поддержка по программе Ukraine Facility.

Выделение этих средств будет зависеть от выполнения Украиной согласованных условий и реформ.

Справка

Ukraine Support Loan — кредитный механизм ЕС в объеме до 90 млрд евро, созданный в феврале 2026 года для финансирования бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026—2027 годах.

По данным Еврокомиссии, с начала полномасштабного российского вторжения ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 235,9 млрд евро поддержки, в том числе 3,8 млрд евро из доходов от замороженных российских актов.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают dimon120061, TAN72 и 45 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами