Доллар потерял 9 копеек, евро — 20: курс НБУ на пятницу

В пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,44 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 9 копеек — 5 ноября ее курс составлял 45,53 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины .

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Официальный курс евро на 6 ноября установлен на уровне 51,04 грн. Европейская валюта потеряла 20 копеек по сравнению с предыдущим днем, когда ее курс составил 51,24 грн.

Напомним

На 5 ноября НБУ снизил официальный курс доллара примерно на 13 копеек — до 45,54 грн, в то же время евро подорожал примерно на 19 копеек — до 51,25 грн.

Таким образом, 6 ноября гривна продолжила укрепляться по отношению к доллару и возобновила рост по отношению к евро.