Получали доходы за границей: до какой даты нужно уплатить налоги в Украине

Физические лица — налоговые резиденты Украины, получающие доходы за границей, должны декларировать их и платить налоги в Украине, если такие доходы не освобождены от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом или международными договорами. Общий предельный срок уплаты налоговых обязательств — до 1 августа года, следующего за отчетным. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Общий предельный срок уплаты налоговых обязательств — до 1 августа года, следующего за отчетным

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Когда нужно уплатить налоги

Если гражданин получил иностранный доход и определил налоговые обязательства в годовой декларации об имущественном положении и доходах, уплатить их необходимо до 1 августа следующего года.

Если последний день срока выпадает на выходной или праздничный день, предельной датой считается следующий операционный день.

Следовательно, за доходы, полученные в течение 2026 года, налоговые обязательства по общему правилу нужно будет уплатить в 2027 году.

Как получить отсрочку

Для плательщиков, получавших доходы за пределами Украины, предусмотрен отдельный механизм переноса срока декларирования.

Если на момент подачи декларации отсутствуют документы, подтверждающие сумму иностранного дохода и уплаченного за границей налога, плательщик может обратиться в ГНС с заявлением о переносе срока подачи декларации.

В таком случае декларацию можно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

После перенесения срока налоги, определенные в декларации, необходимо уплатить в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи — до 10 января.

Например, если речь идет о доходах 2026 года, перенесенный срок декларирования будет приходиться на 31 декабря 2027, а уплаты — на 10 января 2028 года.

По каким кодам платить налоги

ГНС напомнила коды бюджетной классификации для уплаты налогов по результатам годового декларирования.

11010500 Налог на доходы физических лиц по результатам годового декларирования 11011001 Военный сбор по результатам декларирования

Актуальные реквизиты счетов можно найти на веб-портале ГНС в разделе «Бюджетные счета».

Нужно ли платить налог дважды

Если с иностранного дохода уже уплачен налог за границей, украинский плательщик при определенных условиях может причислить эту сумму при расчете налоговых обязательств в Украине.

Такая возможность зависит от положений Налогового кодекса и международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Для зачисления уплаченного за границей налога необходимы соответствующие подтверждающие документы иностранного налогового органа.

При этом сам факт пребывания гражданина Украины за границей не всегда означает обязанность платить налоги по всем доходам в Украине. Значение имеет налоговое резидентство личности и положения соответствующих международных договоров.