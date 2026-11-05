Получали доходы за границей: до какой даты нужно уплатить налоги в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2026, 18:39 Читати українською

Получали доходы за границей: до какой даты нужно уплатить налоги в Украине

Физические лица — налоговые резиденты Украины, получающие доходы за границей, должны декларировать их и платить налоги в Украине, если такие доходы не освобождены от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом или международными договорами. Общий предельный срок уплаты налоговых обязательств — до 1 августа года, следующего за отчетным. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Физические лица — налоговые резиденты Украины, получающие доходы за границей, должны декларировать их и платить налоги в Украине, если такие доходы не освобождены от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом или международными договорами.
Общий предельный срок уплаты налоговых обязательств — до 1 августа года, следующего за отчетным
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда нужно уплатить налоги

Если гражданин получил иностранный доход и определил налоговые обязательства в годовой декларации об имущественном положении и доходах, уплатить их необходимо до 1 августа следующего года.

Если последний день срока выпадает на выходной или праздничный день, предельной датой считается следующий операционный день.

Следовательно, за доходы, полученные в течение 2026 года, налоговые обязательства по общему правилу нужно будет уплатить в 2027 году.

Как получить отсрочку

Для плательщиков, получавших доходы за пределами Украины, предусмотрен отдельный механизм переноса срока декларирования.

Если на момент подачи декларации отсутствуют документы, подтверждающие сумму иностранного дохода и уплаченного за границей налога, плательщик может обратиться в ГНС с заявлением о переносе срока подачи декларации.

В таком случае декларацию можно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

После перенесения срока налоги, определенные в декларации, необходимо уплатить в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи — до 10 января.

Например, если речь идет о доходах 2026 года, перенесенный срок декларирования будет приходиться на 31 декабря 2027, а уплаты — на 10 января 2028 года.

По каким кодам платить налоги

ГНС напомнила коды бюджетной классификации для уплаты налогов по результатам годового декларирования.

11010500

Налог на доходы физических лиц по результатам годового декларирования

11011001

Военный сбор по результатам декларирования

Актуальные реквизиты счетов можно найти на веб-портале ГНС в разделе «Бюджетные счета».

Нужно ли платить налог дважды

Если с иностранного дохода уже уплачен налог за границей, украинский плательщик при определенных условиях может причислить эту сумму при расчете налоговых обязательств в Украине.

Такая возможность зависит от положений Налогового кодекса и международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Для зачисления уплаченного за границей налога необходимы соответствующие подтверждающие документы иностранного налогового органа.

При этом сам факт пребывания гражданина Украины за границей не всегда означает обязанность платить налоги по всем доходам в Украине. Значение имеет налоговое резидентство личности и положения соответствующих международных договоров.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами