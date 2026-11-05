Бензин в Украине подешевел, а дизель и автогаз выросли в цене: тарифы АЗС на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, средняя стоимость бензина А-95 в Украине снизилась на 23 копейки — до 89,84 грн за литр. В то же время дизельное топливо подорожало на 4 копейки — до 104,64 грн/л, а автогаз прибавил 33 копейки. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные портала Минфин .

В четверг, 5 ноября, средняя стоимость бензина А-95 в Украине снизилась на 23 копейки – до 89,84 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

По итогам ежедневного мониторинга средние цены на украинских АЗС составляли:

Больше всего за день подешевел бензин А-92 — на 73 копейки. В то же время, дизель и автогаз продолжили дорожать.

Сколько стоит горючее в крупных сетях АЗС

По состоянию на 5 ноября цены на популярные заправки отличались в зависимости от сети.

Цены в грн за литр, по данным мониторинга на 5 ноября 2026 года.

Среди указанных сетей самая низкая цена бензина А-95 — в «Авантаже 7» (86,95 грн/л). Там же самый дешевый дизель — 101 грн/л.

Разница в стоимости бензина А-95 между Авантаж 7 и ОККО составляет 5,95 грн за литр. Следовательно, заправка 50-литрового бака может стоить почти на 300 грн дороже в зависимости от выбранной сети.

Что происходит на рынке

Снижение цен на бензин 5 ноября зафиксировали и отдельные крупные операторы. В частности, «Укрнафта» снизила стоимость А-95 на 1 грн за литр — до 87,90 грн. В то же время, сеть ОККО повысила цену автогаза до 60,90 грн/л.

Таким образом, на украинском топливном рынке сохраняется разнонаправленная динамика: бензин дешевеет, в то время как дизельное топливо и сжиженный газ остаются под ценовым давлением.