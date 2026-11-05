Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 16,5%, а прогноз инфляции на 2026 год ухудшился до 12,5%.
НБУ повысил ставку! Что будет с депозитами, кредитами и курсом? (видео)
В то же время, НБУ ожидает падения ВВП на 0,4% вместо предварительного прогноза роста на 1,8%. На валютном рынке тоже неспокойно: доллар уже превышал 46 грн, а за октябрь регулятор продал около $6 млрд для поддержки гривны.
- Действительно ли доллар может достигнуть 50 грн до конца года?
- Насколько вырастут ставки по депозитам и кредитам?
- Почему цены продолжают повышаться, несмотря на действия НБУ?
- И что сейчас выгоднее для сбережений — гривневые депозиты, ОВГЗ или валюта?
В новом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев анализирует решение Нацбанка, риски для экономики и дает прогноз курса доллара на конец 2026 года.
Источник: Минфин
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