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5 ноября 2026, 15:15 Читати українською

Sony предлагает до $400 за старые PlayStation 5: зачем компания скупает подержанные консоли

Компания Sony начала предлагать владельцам игровых консолей PlayStation 5 до $400 за их продажу через партнерский сервис Back Market. Соответствующие уведомления получают пользователи PlayStation в США. Подобную инициативу запустила и Microsoft для владельцев Xbox. Об этом сообщает IGN .

Компания Sony начала предлагать владельцам игровых консолей PlayStation 5 до $400 за их продажу через партнерский сервис Back Market.
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Сколько Sony платит за старые консоли

2 ноября пользователи PlayStation начали получать уведомления в мобильном приложении с предложением продать свой PS5 и получить деньги непосредственно на банковский счет.

Максимальная выплата составляет $400. На такую сумму могут рассчитывать владельцы стандартной PlayStation 5 в отличном состоянии с по меньшей мере двумя контроллерами DualSense.

В то же время, окончательная стоимость зависит от модели консоли, ее технического состояния, объема памяти и комплектации. Оценку устройств проводит партнер Sony — платформа Back Market, специализирующаяся на выкупе и перепродаже подержанной электроники.

Зачем компании б/у PlayStation

Инициатива Sony может быть связана с ростом стоимости новых консолей и рисками дефицита отдельных моделей.

В частности, новые PlayStation 5 на американском рынке стоят около $600−650, а цена более мощной PS5 Pro составляет $900.

Еще одним возможным фактором является ожидаемый выход Grand Theft Auto VI, способный стимулировать спрос на игровые приставки.

Кроме того, возврат на рынок консолей, которыми владельцы больше не пользуются, позволяет привлечь новых игроков в экосистему PlayStation. Потенциально это означает дополнительный доход от продажи игр и подписок PlayStation Plus.

В то же время, Sony официально не объясняла новое предложение дефицитом консолей или рекордным спросом.

Microsoft также предлагает деньги за Xbox

Похожую инициативу продвигает Microsoft. Владельцам Xbox предлагают сдать свои консоли через партнерские торговые приложения и получить до $375 за Xbox Series X.

В отличие от предложения PlayStation, речь идет о кредите для покупок в магазине Best Buy, а не о выплате наличных.

Активизация программ выкупа происходит на фоне удорожания игрового оборудования. Однако подтверждений того, что Sony и Microsoft готовят новое повышение цен именно через эти приложения, пока нет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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